【鐵籠天橋】粉嶺、青衣鐵絲網天橋　示威者掛鎖變翻版「心鎖橋」

近日，政府於多區天橋安裝鐵絲網，令天橋變成「鐵籠」。粉嶺及青衣則有市民在天橋的鐵絲網上扣上寫有「五大訴求，缺一不可」的鎖頭，亦有人繫上絲帶，並在天橋上塗鴉，令鐵籠天橋變成翻版「心鎖橋」。

粉嶺天橋成「心鎖橋」

粉嶺港鐵站往碧湖花園的天橋近月被裝上鐵絲網，成為「鐵籠天橋」。近日，有市民在天橋上鎖上寫有「光復香港，時代革命」、「初心不變，一往無前」等句子的鎖。現場所見，鐵絲網上共有十個鎖。

民主黨北區粉嶺市區議員黃凱盈表示，該鐵絲網早於11月24日區議會選舉前已經裝上，「應是因為中大事件，不少人從天橋上扔雜物至東鐵路軌上，阻塞東鐵。」她指明白政府出於道路安全而加裝鐵絲網，暫時亦未接獲市民就天橋安裝鐵絲網一事投訴。

有市民在粉嶺碧湖花園天橋的鐵絲網上鎖上寫有「光復香港，時代革命」的鎖頭。（陳諾希攝）

青衣天橋鎖頭被清 翌日現絲帶

另外，網上流傳一張青衣北橋的相片，圖中有市民在鐵絲網上扣上八個分別寫有「五」、「大」、「訴」、「求」、「缺」、「一」、「不」、「可」的鎖頭。記者於15日中午時分前往青衣北橋視察，不見鐵絲網上的鎖頭，據悉天橋上的鎖頭於14日已被清除。但有人將寫有「光復香港，時代革命」的白絲帶及黃絲帶繫於鐵絲網上。亦有人在天橋上塗鴉，噴上「香港人反抗」等示威字眼。

青衣北橋上有市民掛上寫有「光復香港，時代革命」的白絲帶。（陳諾希攝）

青衣北橋數年前已安裝鐵絲網 示威者照文宣

葵青區長安區議員張文龍指，青衣北橋橫跨藍巴勒海峽，連接青衣島及荃灣，經常有人從橋上扔雜物至海中，因此幾年前已安裝鐵絲網防止再有人投擲雜物。但他表示，雖然現時青衣島仍未有天橋因最近的社會事件需安裝鐵絲網，「但以我所知，葵芳已有天橋安裝鐵絲網，而事先沒有諮詢葵青區議會。」

他表示，都擔心青衣會有天橋突然被安裝鐵絲網，「見到工人手工好粗糙，好多鐵絲未剪好，就咁擺喺度，其實都幾危險。」