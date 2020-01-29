【瀕危動物】元朗垃圾站現棄養鱷魚B　身體僵硬疑已RIP

鱷魚並非香港的原生物種，惟過往因非法進口等原因，曾多次有鱷魚在香港出現。香港兩棲及爬蟲協會的義工今早接獲反映，指今日（29日）有市民在元朗垃圾站外發現，一個白色膠箱內有放一條疑被棄養的鱷魚BB，據知，當時鱷魚BB已浮於水中、身體僵硬，未幾即傳出鱷魚已經死亡。協會義工表示，所有品種的鱷魚都屬瀕危物種，一般而言在香港買賣、飼養都屬違法，呼籲市民切勿以身試法，以免對本地生態造成嚴重影響。

在2003年，一條小灣鱷貝貝出現在元朗南生圍山貝河，當時漁護署和專家花上七個月才能將牠捕捉，並將牠放在天水圍濕地公園飼養，事件引起一時哄動；去年一月，漁護署亦收到一條由市民交來、稱在新娘潭發現的小鱷魚，當時署方已經指出，本地並沒有野生鱷魚，懷疑牠是被人放生。

繼過往事件後，今早再有市民指，一條長約30厘米的小鱷魚，連同膠箱懷疑被人棄置在元朗垃圾站外。香港兩棲及爬蟲協會領養及動物福利部義工黃朗研（Victor）指，單憑他們收到的相片，難以估計箱中的小鱷魚屬何品種，但常見被用作寵物的鱷魚主要都是灣鱷、暹羅鱷和侏儒鱷。他表示，網上平台等都常見到有BB鱷魚售賣，通常只售數百元，一些好奇的飼主或被吸引購買，但他指出，所有鱷魚品種均屬瀕危物種，普通市民不應隨便購買。

今早有市民指，一條小鱷魚連同膠箱懷疑被人棄置在元朗垃圾站外。（FB「浪浪及失狗專屬平台(香港)圖片）

翻查資料，鱷目（鱷魚）所有品種均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（《公約》）附錄I或II的物種，公約列明物種的進口、出口、再出口及管有均受香港法例《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）（《條例》）管制，根據《條例》，野生附錄I物種的商業貿易已被禁止。進口附錄II物種物品，必須領有由出口地發出的有效《公約》出口准許證，並於物品進入香港時由獲授權人員查驗。如進口物種乃源自野生的活體動植物，亦須在入口前，領有由該署簽發的進口許可證。

香港兩棲及爬蟲協會領養及動物福利部義工黃朗研（Victor）指，所有鱷魚品種均屬瀕危物種，普通市民不應隨便購買。（資料圖片/鄧詠中攝）

對於今次出現棄養事件，Victor估計與近日天氣轉冷有關，「可能主人未有做足保溫措施，令鱷魚唔食嘢或者唔舒服，但隻寵物唔合法，唔可以帶去睇醫生，所以可能就咁就掉咗喺垃圾站。」他又指，另一常見的棄養原因，是寵物鱷魚愈養愈大，香港居住地方有限，一些無良主人就此將鱷魚放出野外。Victor認為，這樣做的話後果更加嚴重，「細隻時被掉出去，尚且有雀鳥等嘅天敵可以克制，但大咗之後，鱷魚會食出面啲青蛙、蟲等等，影響咗原本嘅食物鏈，造成嚴重嘅生態災難。」他呼籲市民不要以身試法，胡亂購買、飼養鱷魚，同時如在任何情況下見到相關情況，可立即向漁護署舉報及尋求協助。