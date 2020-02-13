【武漢肺炎】日模特兒帶5000口罩送港人：遇到麻煩時應該互相幫助

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情繼續蔓延，口罩短缺的問題亦未見紓緩。日本模特兒平野鈴子日前在網上宣佈，帶同了5000個口罩、消毒紙、消毒噴霧等防疫用品，專程運送到港。自去年6月開始，她已十分關注香港的反修例運動，在疫情之下，台、韓兩地都禁止或限制口罩出口，而香港沒有自設口罩工廠，因此她希望以日本人的身份幫助港人。雖然現時她已回到日本，但她揚言，「我會帶着數千個口罩再次回來！」

一半防疫品留予前線醫護

「香港沒有口罩工廠，香港政府又幫不到忙。台灣禁止口罩出口，韓國也有限制，所以日本公民應該幫忙。」今年25歲的平野鈴子，日前由日本帶同了共67公斤的防疫用品到港，並已將5,000個口罩及其他用品全數捐出，當中有一半是留予前線的醫護人員。她表示，過去311大地震和海貝思颱風中日本遭受重創，香港也提供了不少幫助，而日本人沒有忘記，「遇到麻煩時應該互相幫助。」她說道。

平野鈴子將大批防疫用品從日本帶到香港。 （「Suzuko Hirano 平野鈴子」FB圖片）

平野鈴子稱，對香港的政治本來也沒太了解，但自去年6月13日開始，她在日本參與了一個聲援香港的遊行，慢慢對香港的情況感到關心，亦因為有朋友居於香港，她很想用自己能力保護香港人。其後她曾多次親身到港參與示威活動，也有與多名在日港人發起街站、交流會等，曾被譽為「日本反送中第一人」。「對於香港的政治，我還在努力了解，但對香港人的印象，由始至終我都覺得他們很友善。」

早晚奔走藥妝店 「在生命前面沒有誰較優先」

今次送往香港的口罩，她表示十分難買，每天早上、晚上她都要不同的藥妝店之間奔走。在武漢肺炎的疫情下，世界各地都見口罩短缺，有人認為她不應該將日本的資源運到香港，但平野鈴子對這些批評不以為然，「在生命前面沒有誰較優先，現時香港的情況很差，我想幫助香港，這感覺到將來都不會改變。我一定會再次帶着數千個口罩回來的！」