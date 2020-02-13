九巴昨日（12）起宣布，受新冠狀病毒疫情影響，由即日起調整兩成班次。消息一出，惹來不少區議員擔憂。有北區區議員指，九巴削班後，令乘客變相擠在同一巴士空間，傳染的風險亦因此增加。另有西區區議員指，目前不少公司陸續開始安排僱員回公司上班，擔心九巴未能應付市民需要。

北區區議員陳惠達指，今早到車站觀察班次，見到居民於粉嶺上車時仍有座位坐，認為班次密度「可以接受」。不過他指，自己曾於下午的繁忙時段乘搭277X前往市區，卻發現上層乘客爆滿，下層乘客亦需要站立，認為下午繁忙時段的班次仍須加強。

九巴陸續為近三千部巴士的上車位置新增消毒地氈。（九巴提供圖片）

北區區議員促疫情下應加開班次

分別前往荃灣及藍田的278X及277X，是粉嶺居民主要利用的巴士路線。陳惠達指，居民於粉嶺上車時仍有座位坐，認為班次密度「可以接受」。但他亦承認，對比起去年10月的觀察，目前277X的確少了約三成乘客，不過他仍反對九巴在疫情期間削減班次，「市民現時大多都不坐港鐵，選擇坐巴士，是因為巴士空間舒適，人與人之間亦有一定距離。」

陳指，現時巴士削班，變相更多乘客擠在同一車廂，擔心感染風險大增。「戲院都設隔行座位，減低傳播風險啦！疫情影響才不可以減班，應加班。」

西貢區區議員鍾錦麟同樣表示反對九巴減班，「九巴是不是有個錯覺，認為大家都因疫情而在家辦公？」鍾擔心，未來有公司陸續安排僱員上班，如九巴未能及時因應市民需要加班次，巴士將變得十分擠逼，「乘客如果企得疏啲，都可以減低市民感染風險。」有西貢區居民孔先生指，近日巴士班次變得十分不穩定，平時上班乘搭的班次亦曾多次脫班，令通勤安排大失預算。

九巴：目前作出約兩成班次調整

九巴回覆查詢時指，受新冠狀病毒疫情影響，整體巴士需求量大幅減少超過四成。九巴目前作出暫時大約兩成的班次調整，又承諾會在市况恢復正常後，回復服務水平。

九巴又稱，新型號巴士的冷氣系統配備電子隔塵網，能清除微小物質和細菌，每月清洗隔塵網多達二至四次，並會使用稀釋漂白水加強消毒。九巴補充，每輛巴士會以稀釋漂白水及消毒藥水清潔座椅、扶手、玻璃窗及地台，亦將會陸續在巴士前門位置放置消毒地毯，及定期噴灑消毒液等。