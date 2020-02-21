【武漢肺炎】區議員李詠珊搜羅250份防疫包　居民周六起登記購買

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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，過去一個月港人上街排隊購買口罩、酒精搓手液、消毒用品等已成常態，不過仍有不少家庭未能成功買到抗疫用品，急市民所急，不少區議員密密為街坊搜羅抗疫用品。觀塘區牛頭角下邨區議員李詠珊為街坊搜羅250份防疫包，明日（22日）早上10時起設網上登記，而為方便邨內長者，他們明日可於街站登記，對象只限牛下、安基苑、兆景樓、振華苑及樂雅苑居民。而是次防疫包中的酒精搓手液產地為印度。

觀塘區牛頭角下邨區議員李詠珊為街坊搜羅250份防疫包，供居民購買。（李詠珊facebook圖片）

李詠珊於Facebook發帖文稱搜購到300枝酒精搓手液及小量口罩，加上香港眾志為她提供的一批口罩，共2,500個口罩將會成兩種防疫包供居民購買。由於數量有限，她希望街坊發揮守望相助精神，若家中有足夠存貨，就將機會讓給更有需要的街坊。

是次防疫包代購的對象只限牛下、安基苑、兆景樓、振華苑及樂雅苑居民，有需要的居民可於明日早上10時直接網上登記。為方便60歲或以上長者登記，明日亦設有街站登記。抽籤結果會於下周二（2月25日）公佈，同日會通知中籤街坊，如沒有收到有關通知，即未能中籤購買。

而是次代購的兩款防疫包中，其中一款附有兩支酒精搓手液。帖文中詳細列出4款酒精搓手液的資料，它們產地均為印度，其中兩款獲印度醫學協會推薦。

登記時間及防疫包詳情如下：

防疫包1：

名額：150份

價錢：90元一份

內有：酒精搓手液 (50毫升) 隨機分發2支及20個口罩

防疫包2：

名額：100份

價錢：35元一份

內有：20個口罩

網上登記：

時間：2月22日(星期六)早上10時至2月24日（星期一）晚上11時59分

申請網址：https://forms.gle/53YmsHePNT1Q2tjXA

街站登記：

2月22日下午2至4日，地點為牛下廣場

2月22日晚上6至8時，地點為樂雅苑對出振華道行人路

2月24日晚上6至8時，地點為安基商場

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