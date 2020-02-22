【武漢肺炎】疫情下社福機構缺捐助　市民送40包米盼助基層解困

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情肆虐，本港一度出現口罩荒、廁紙荒、甚至米荒，一向會捐贈糧食予弱勢社群的機構樂餉社亦出現糧食短缺，有市民自行籌集糧食捐予該社福機構，但憂力量不足，望社會上有餘力的市民可以拖以援手。

市民李小姐表示，樂餉社一向接受市民及商業機構捐助食物，再分發予約130間社福機構，將米、水、麵包等糧食捐給有需要人士，例如長者、基層市民等等。

市道差 捐助者減少捐贈

她所工作的公司一向都有捐米予樂餉社，惟自農曆新年開始，她便經常收到樂餉社的資訊，呼籲她捐助糧食或款項。「每一、兩日就收到一次，之前唔會咁密，所以應該真係相當短缺。」她曾向相熟職員查問，對方指機構現時最需要的物資是米，「因為𠵱家市道唔好，好多之前有捐的餐廳本身生意都唔好，變相唔會捐或者捐少咗。」

籲大眾捐助日常物資

現時她與數名朋友合力捐了40包米予樂餉社，但她認為這樣遠遠不夠，「幾個人力量好有限，希望多啲市民可以一齊捐，因為社會物資短缺，基層長者生活更加係百上加斤」。她指，樂餉社現時最需要的物資是米，除此之外，如有其他糧食例如水、尿片等日常生活的物資，都可以捐予該社福機構，幫助有需要人士。