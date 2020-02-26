【財政預算案2020】政府派糖助基層？深水埗明哥：做得幾多得幾多

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案，受武漢肺炎的疫情影響，本港的經濟活動和氣氛消極，不少行業都受到影響，基層人士的生活更是難上加難。經營「北河同行」飯店、人稱「深水埗明哥」的陳灼明，長期都有義贈飯菜予基層人士，他表示，知悉不少低收入人士在近數月來失業，認為政府盡快向每人派一萬元可以助解燃眉之急，又指政府大花數百億元為基層紓困，雖然不知道措施實際上是否會有幫助，只希望政府「做到幾多得幾多」。

新一份財政預算案今日公布，當中以「撐企業、保就業」為大方向，而針對基層的紓困措施，除了計劃向所有18歲或以上香港永久性居民發放一萬元，亦包括花費超過42億元，向領取綜援、「生果金」及傷殘津貼等人士發放額外一個月津貼；為公屋低收入租戶免租一個月等等。不過，對於基層市民來說，這些措施是否已經足夠？

疫情下基層失業 單親媽向其索取飯票

在深水埗紮根多年的明哥，除了在店內售賣廉價飯菜，亦不時有向長者、低收入人士派飯等的慈善行動。他形容，受疫情影響下，很多人被迫投身「失業大軍」，有不少基層人士向他反映，指其財政狀況已陷入困境，「有個單親媽媽，本來會趁仔女返學時出去做下散工，但近排都完全冇工開，都要嚟問我哋可唔可以畀飯票佢」。

憂食肆獲取資助後結業 打工仔難受惠

明哥指，雖然每次政府派錢都有爭議，但今次全民派發一萬元，基層家庭絕對能夠受惠，至於他自己的一萬元，則會交由店舖的義工決定如何使用，「我夠食夠住就好滿足啦。」他又表示，政府制定政策時，「坐喺上面諗」難免會有漏洞，例如向食肆持牌人發放資助，他擔心如食肆拿取後選擇結業，措施便保障不到打工仔的就業機會。他希望政府官員多落區聽意見，「盡力去做多啲嘢幫基層啦，做得幾多得幾多」。