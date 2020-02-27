【新冠肺炎】區議會撥款遭否決　端午節大埔龍舟競渡被迫取消

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）的疫情持續，全港目前增至逾90宗病例。本地不少活動因應疫情需延期或取消，每年一度的多個地區龍舟比賽亦宣布取消，包括蒲台天后寶誕及赤柱佛誕的龍舟邀請賽等。至於由大埔區議會撥款的區內龍舟競賽，大埔體育會則稱受疫情影響，加上區議會不審批撥款下，被迫取消。

大埔區龍舟管理委員會本月20日宣布，由於今年大埔區議會財委會反對通過大埔區龍舟競賽撥款申請，加上疫情未明朗，今年大埔區龍舟競賽被迫取消。委員會稱，大埔區內龍舟競賽活動約有八十年歷史，今年首次因區議會反對撥款而取消，形容是「史無前例」，又指「讓近一百支龍舟隊伍失去參加比賽的機會，市民失去了這個極具中國傳統文化之節日活動而感到失望」，委員會對此表示「極度遺憾」。

大埔區龍舟競賽一向由區議會資助，翻查文件，今年龍舟競賽的財政預算達160多萬元。大埔區區議會財委會主席胡耀昌指，大埔區龍舟競賽一直由大埔體育會及大埔區龍舟競賽委員會合辦，當日會上有不少議員質疑，過去區議會向大埔體育會批核了不少撥款，認為體育會壟斷了撥款申請，會對其他團體造成不公，故撥款最終不獲通過。「如果撥款被某個團體申請了，其他團體則無法領取」，胡耀昌強調，龍舟競賽撥款與否與疫情無關，他又指，如果有其他團體想舉辦龍舟競賽，歡迎向區議會遞交申請文件。

至於沙田區的龍舟競賽，申請款額為80萬元，區議員衛慶祥指，撥款申請今日（27日）於會上獲原則性通過，不過須待申辦的沙田體育會修後細節後，再遞交上財委會審議。

多區龍舟賽受影響停辦

原訂於6月舉辦的香港龍舟嘉年華，旅發局早前指需考慮轉變形式。另外，赤柱漁民娛樂會於上星期宣布，因應現時肺炎疫情的發展，考慮到各人健康及安全，决定暫停舉辦原訂於4月26日的佛誕龍舟邀請賽；至於蒲苔之友體育會、長洲永好龍舟會、大潭篤龍舟會亦陸續宣布各個邀請賽取消。