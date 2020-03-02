新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，市面上的抗疫物資仍然短缺。坊間不少機構均開始進行自救行動，把收集到市民捐助物資或自行搜購的物資，免費派給其他有需要的人。Facebook近日有一個由大埔街坊組成的「大埔抗疫以物換物自救組」公開群組，呼籲街坊把自己擁有的物資，用「以物換物」形式與他人交換，令更多有需要人士受惠，助人惠己。

有大埔居民在該群組中提出以護目鏡換取廚房紙巾的要求。（大埔抗疫以物換物自救組fb專頁圖片）

大埔富亨區議員何偉霖是群組其中一個管理員，他表示當初設立這個群組的想法，是源於肺炎疫情爆發後，有街坊贈送抗疫物資給他，表示希望他可以幫忙派給其他有需要的人，「我見到坊間都有不少自救平台，就覺得都可以提供一個平台，專門給街坊交換物資，或把多餘物資轉贈給有需要的人」。在平台運作後，他陸續收到不同種類的物資，例如口罩、酒精搓手液、滴露、防毒面具過濾器等，市民在平台提出互換物資要求後，亦會自行相約對方進行交收。

民間力量有限 政府需提供援助

何認為在防疫工作上，民間所做到的事是薄弱的力量，他慨嘆：「區議員做到的事很有限，我都派過五、六次口罩，每次十隻，當可以一星期派一次，但其實依然唔夠。我見過區內長者一個口罩帶十日，完全接受不了。」他不滿政府提供的資源有限，依賴民間自救，「政府對市民是零支援，尤其對長者和弱勢社群，公公婆婆無能力買口罩，排隊又不夠人排，又不懂上網買，他們都感到十分無助，但一些政府部門辦事處，例如社會福利處至今都未開」。他又指，政府對於一些區議會所提出的防疫建議亦沒有予以回應，疫情發展至今，仍未見過政府派口罩。