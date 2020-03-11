【馬鞍山山火】山火後兩星期　綠芽冒現　團體與漁護署合作植樹

馬鞍山鹿巢山於上月發生一場燃燒長達20小時的火災，山火灰甚至飄至對面岸的科學園，帶來的遺禍無遠弗屆。山火後兩星期，現場仍有燒焦味道。有地理學者指，大片灌木林被山火摧毀，至少需要10年再能恢復原貌，常在馬鞍山出沒的野生動物黃麖恐亦受影響。有團體計劃與漁護署合作，在鹿巢山一帶種植本地物種，加快山野的復原能力，但亦呼籲最近大量到郊外的行山客帶走自己的垃圾，切勿遺下任何火種。

上月23日，馬鞍山鹿巢山發生山火，火勢猛烈，逾20小時後才遭撲熄。漁護署其後表示，火災一共燒毀80公頃土地，其中約55公頃為郊野公園範圍，雀鳥、昆蟲、哺乳類動物等棲息地頓失，大量灌木叢和草坡及部分林地盡毀。山火當日，位於鞍山村的鞍山探索館的服務經理樊文韜也在現場，他憶述，每年馬鞍山都會發生山火，但今年山火較嚴重，當時火場距離鞍山村只有100至200米距離，居民極為擔憂。

馬鞍山鹿巢山山火，焚燒多時仍未救熄，且十分接近民居。（讀者Anthony Lau提供）

山火現場補種「木荷」、「大頭茶」

信義會鞍山探索館與「野外動向Hong Kong Discovery」合作，預計在馬鞍山山火後推行「山野大奇蹟日」，推廣一系列公眾教育活動。鞍山探索館服務經理樊文韜指，未來會與漁護署合作，透過網上眾籌或尋找贊助，向漁護署的元朗苗圃購買樹苗，並招募義工在鹿巢山植樹。中文大學地理與資源管理學系教授黎育科補充，植樹計劃會種植本地物種，如木荷及大頭茶等植物，以保護本地的生態環境。

山火後兩星期，黎育科（左）與鞍山探索館服務經理樊文韜一同走上山火事發現場，從鞍山村後方走上鹿巢山大約10分鐘時間，一大片焦土映在眼前。（梁鵬威攝）

政府於80年代起，大量種植俗稱從外地引入的「防火三寶」，即紅膠木、愛氏松和台灣相思，它們生長速度快、抵禦乾旱能力強，在山野間具防火帶效能。直至2009年，漁護署推行《植林優化計劃》，傾向種植本地物種以取代外來物種，減少對本地生態影響。黎育科表示：「 本地動物不喜歡吃外來物種的果子，現時漁護署已改為種植木荷、大頭茶等含水量較高的植物，這類植物較難燃燒，亦能向本地野生動物提供友好的生態環境。」

黎育科指，行山徑能作為有效的防火界線，不過他又呼籲，如有市民前往山火後的現場遠足，應避免踩上剛生長出的嫩芽上，影響其生長進度。（李澤彤攝）

紙包飲品盒歷山火仍留「屍骸」

鞍山探索館將在3月中推出保育山野宣傳片，以及在3月底至5月期間，招募義工到山徑清理垃圾，並製作3萬條「山野背包提示帶」向公眾派發。提示帶上面將寫上「山野不留痕」等語句，讓人掛在背包上，提示行山人士在離開山野前要帶走垃圾。

鞍山探索館野外活動環境保育導師陳懿婷曾在山火後，幾次踏足被燒焦的鹿巢山。她發現山火後，山上仍留有被燒毀過的紙盒飲品的鋁混合物，以及指南針等，又認為最近受疫情影響，大量市民走到戶外郊遊，同時山野垃圾亦大增，對環境影響深遠。她呼籲行山人士要在享受郊野之餘，同時要「自己垃圾自己帶走」。

黎育科指，火災後的樹木頂部仍見有樹枝，樹葉則多數被火燒焦得變黃，未被完全破壞，即代表當時火勢約在中溫，火頭亦尚未蔓延至樹頂。（李澤彤攝）

山火後兩星期 燒焦味仍存

山火後兩星期，黎育科與鞍山探索館的職員們今日一同走上山火事發現場。從鞍山村後方走上鹿巢山大約10分鐘，一大片焦土馬上映在眼前，不時還隨風迎來燒焦的味道。黎育科指，被燒毀的範圍幅員廣闊，他隨意揭開一棵只燒剩樹枝的灌木樹皮，裏頭露出還濕潤的淺啡樹幹，「這棵崗稔只是樹皮燒焦，木質仍健全，如果給予它足夠時間，它懂得自己復修」。

黎育科揭開一棵只燒剩樹枝的灌木內層，裏頭露出還濕潤的淺啡樹幹，「這棵崗稔只是樹皮燒焦，木質仍健全，如果給予它足夠時間，它懂得自己復修。」（梁鵬威攝）

火災頻生難成森林 易造成山泥傾瀉

黎估計，當日山火從低處一直蔓延開去。他解釋指，火災現場的樹木頂部仍見有樹枝，樹葉則多數被火燒焦得變黃，未被完全破壞，即火勢約在中溫，火頭亦尚未蔓延至樹頂。他又指，如果火溫高過500℃，整片樹林會被燃燒殆盡。他又指，香港夏季多雨，在缺乏樹木抓住泥土情況下，雨水容易沖走泥土，造成山泥傾瀉，動物也失去棲息地，如常常出現在馬鞍山範圍、在香港受保護的野生動物黃麖，均會受到影響。

黎育科指一指對面山頭的馬鞍山郊野公園，放眼望去一大片茂盛樹林，與鹿巢山上矮小的灌木林成明顯對比。黎育科指，據了解，鹿巢山兩年前曾出現山火，如果山火頻繁發生，灌林木難以長大成為森林，「植物需3至5年才能生成灌木，至於大樹森林則需20年時間形成。」他補充指，「如果山火頻繁發生，植物抗韌性會變差，死亡機會增加，山火發生的頻率也會變密。」