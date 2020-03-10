【新冠肺炎】公立醫院減少非緊急手術　意外懷孕婦女可怎樣處理？

肺炎疫情日趨嚴重，蔓延至多個國家。為了有效利用醫療資源及減少社區交叉感染，醫院管理局總行政經理張子峯在上月15日宣佈醫院管理局進一步減少非緊急和非必要服務，一些非緊急的手術也需延期，包括終止懷孕手術。對於一些早已在輪候公營醫院，正在排期進行終止懷孕手術的基層婦女來說，無疑受到影響。

醫院管理局日前減少公院的非緊急手術。（資料圖片）

終止懷孕手術在香港是合法的，但要跟足規限下進行。根據《侵害人身罪條例》（第212章）（條例）第47A（3）條，「除第(4)款另有訂定外，終止妊娠的醫療程序必須在政府醫院、政府診療所或衞生署署長為本條的施行藉憲報刊登的公告而宣布為認可的醫院或診療所內進行。」其第4條則為，「終止妊娠如由2名註冊醫生真誠一致認為須立即進行，以挽救孕婦性命或防止其身體或精神健康遭受嚴重的永久損害，且由註冊醫生進行。」

目前，若想進行終止懷孕手術，可從三個不同機構入手，包括家計會、公立及私營醫院，而每家機構均有不同的規定。香港家庭計劃指導會（家計會）只會為懷孕周期十周內的就診者提供終止懷孕服務，他們需要前往指定的診所或保健中心交由註冊醫生跟進。若身體有其他狀態，將會一致為申請人安排轉介到其他政府或私家醫院。

目前公立醫院中，只有瑪麗醫院可進行終止懷孕手術，雖然價格相對便宜，惟其輪候時間長。根據香港青躍提供的資料，他們近期曾接收過一個個案，最初求助人士的懷孕周期只有六周，但最終足足等待了13星期，才輪到她接受終止懷孕手術。他們更指出，根據他們的前線經驗，若懷孕時間較長，進行終止懷孕手術的風險會越高，更會對其身心造成更大影響。

現時香港只有四家醫院（港怡醫院、養和醫院、明德國際醫院和仁安醫院）可進行終止懷孕手術。私家醫院雖然等候時間較短，但手術費用高昂，不是一般人能夠負擔。若公營醫院不能安排終止懷孕手術，有需要的人士便會面對重重困難。雖然現在還能在家計會指定診所/健康院和私院進行，但這兩個終止懷孕的途徑都有其限制，可能未能滿足一些有逼切性的人士。

目前雖然有不少方法可以有效避孕，惟性教育不足之下，使意外懷孕機會大。（資料圖片）

對於這種情況，青躍建議，如面對意外懷孕，應先去確認懷孕週數，例如可使用驗孕棒或上次來月經的時間來推算，與一些自己信任的人商量後，若達成共識，就應該盡早預約終止懷孕服務，以及盡早尋找相關服務的支援，令自己有更多選擇。他們強調不鼓勵終止懷孕，而是希望讓大眾知道意外懷孕可以避免。如果青少年能更早接受全面的性教育，認識各種避孕資訊，如怎樣正確使用安全套，這不但可以避免意外懷孕，更可以預防性病，這種方法才是最有效去預防意外懷孕。