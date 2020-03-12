新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各行各業都受到影響。政府早前成立了300億「防疫抗疫基金」支援受影響的行業，當中向飲食業界提供約37億元資助，合資格的食肆自上周四（5日）起已可開始申請。不過，並非所有食肆都被納入政府的支援網內。有在熟食中心經營食肆的檔主表示，一直以來他們獲得豁免不需申請飲食業牌照，但現時反而因此不符合申請資助的資格。他們慨嘆，近數月以來生意大跌八成，即使加盟網上外賣平台及縮減人手開支，仍是於事無補；又指假如疫情持續，他們最後只能選擇結業。

已縮減三分一人手

「請人食飯人哋都唔出嚟啦！」大角咀熟食中心內「新錦園」的店主黃先生和「新楓圍」的店主麥先生指，在疫情之下，大部分市民都減少外出和社交，過往店舖每逢周末、大時大節都會坐滿客人，但現時不論午市、晚市都空出半場。據黃先生指，店內本來有約20名員工，但疫情發生後他逼不得已縮減三分之一的人手，除了不再聘請兼職員工，亦着全職員工「放下假」。不過黃先生和麥先生仍然繼續開業，「我哋都想不如蝕租就算啦，但又驚唔開一排，第時啲客唔再返嚟。」麥先生說。

自2005年起進駐室內熟食中心的黃先生和麥先生表示，一直以來在街市內經營食肆都獲得豁免，不需像其他食店般申請牌照，只有一張由政府根據租約發出的許可證。亦因如此，他們申請不到政府推出的防疫抗疫基金資助計劃。（呂諾君攝）

加盟網上外賣平台 「食水深」無助改善生意

黃先生表示，並非沒有嘗試改善生意，與很多新型食肆一樣，早前他加盟了網上外賣平台，惟平台每張單都需抽取近三成的利潤，「所以最多都係每日多幾百蚊，都幫唔到啲咩。」他又指，社會運動和肺炎疫情交煎之下，現時的市況是前所未有的壞，「沙士時間比較短，同埋嗰時喺戶外做大排檔，通風較好啲人冇咁驚，仲係有啲生意。」他透露，早前食環署因應社會運動宣布向他們免租六個月，惟因客人大幅減少，生意仍是大跌八成。

自2005年起進駐室內熟食中心的黃先生和麥先生表示，一直以來在街市內經營食肆都獲得豁免，不需像其他食店般申請牌照，只有一張由政府根據租約發出的許可證。不過，不論是早前李嘉誠基金的10億元「應急錢」還是今次政府的防疫基金資助計劃，都需要食肆持有效商業登記及飲食業牌照才可申請，因此他們均未能獲得援助。

疫情之下，平日熱鬧十分的熟食市場變得十分冷清。（呂諾君攝）

申請「防疫抗疫基金」需持食物業牌照

根據《食物業規例(豁免第31(1)條規定)公告》，任何經營食肆業務或燒味及鹵味店業務，並在公眾街市、私營街市滿足特定條件下營業，可獲豁免履行《食物業規例》所訂的持有食物業牌照的義務。而根據食環署防疫抗疫基金資助計劃的資料，申請資助的人士須於2020年2月14日或以前持有食環署發出、有效的正式或暫准普通食肆、水上食肆、工廠食堂、小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、烘製麵包餅食店或燒味及鹵味店牌照。當中合資格並營運中的普通食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人可獲一次性港幣20萬元資助，而合資格並營運中的小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、烘製麵包餅食店及燒味及鹵味店的持牌人則可獲一次性港幣八萬元資助。

「唔會話覺得係被排斥嘅，但可能係忽略咗我哋囉。」黃先生指，街市由食環署管理，署方理應知情，從閉路電視畫面亦都可知道店舖的生意慘淡。他又指，業界中應該不只熟食中心檔不能申請是次資助，雖然不會怪責政府，但希望他們能知道這些漏洞，「𠵱家真係好似割開大動脈咁慘，（有資助）幫補下，唔好流咁多血都好丫。」麥先生則指，現時希望「捱得幾耐得幾耐」，但表示如情況持續下去，食肆最後都要「等執」。

二人希望疫情盡快過去，令生意能回復原狀。（呂諾君攝）

關注草根生活聯盟組織幹事鄺嘉雯指，近期為區內不同類型的食肆協助辦理申請抗疫基金的事宜，因而接觸到兩名檔主，並在傾談之間發現這個漏洞。她表示，疫情期間飲食業界面對很大困難，而熟食中心一般予人衞生情況欠佳的印象，因此對於檔主而言，現時情況是雪上加霜。除了會聯同飲食顧問想方法為檔主改善生意，她亦希望，即使最後這班檔主仍是不能申請資助，政府都能作出一些措施惠及漏網之魚。

食環署發言人表示，在公眾街市經營食肆業務或燒味及鹵味店業務的街市攤檔承租人，均無須向該署申領相關的食物業牌照及每年繳交牌照費用，而公眾熟食市場及公眾街市的熟食中心的承租人屬政府物業及土地等的合資格租戶，財政司司長於去年八月宣布一系列支援企業的措施，當中包括自去年十月起向該署轄下的公眾街市攤檔（包括公眾熟食市場及公眾街市的熟食中心）提供百分之五十租金減免，為期六個月至今年3月31日。而財政司司長今年2月26日發表的《財政預算案》中，亦宣布延續有關的紓困措施，向合資格的街市攤檔承租人提供額外六個月百分之五十的租金寬免，自今年4月1日起至9月30日，即前後減免期長達一年。

發言人續指，截至今年1月底，署方轄下的公眾熟食市場及公眾街市的熟食中心共租出約910個熟食攤檔。