由新型冠狀病毒引發的肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，飲食業市道慘淡。政府早前推出300億抗疫基金，其中37億用於資助飲食業界，上周開始接受持牌食肆申請。不過，現時法例規定，員工飯堂可豁免食物業牌照，換言之，有食肆因無牌而不合資格申請基金。有在貨櫃碼頭營運員工飯堂多年的老闆指，受疫情影響，物流公司大幅裁員，碼頭工人減少，飯堂生意下跌至三成而陸續倒閉。他又批評，政府向飲食業推基金卻「派啲唔派啲」，造成業界分化局面，他大嘆：「我哋都係合法食肆，點解合法食肆唔可以有資助？」 攝影：黃偉民

政府早前推出300億抗疫基金，其中投放37億元資助飲食業。持有「普通食肆」、「水上食肆」、「工廠食堂」的大型餐廳、大型食肆及工廠食堂可申請20萬元資助，而持有「小食食肆」、「食物製造廠」、「烘製麵包餅食店」、「新鮮糧食店」或「燒味及鹵味店」等小型食肆則可獲8萬元津貼。不過在此規例下，仍有部分食肆因獲轄免食物牌牌照，而不符合申請資格，未能受惠。

肺炎疫情持續，飲食業市道慘淡。政府早前推出300億抗疫基金，其中37億用於資助飲食業界，上周開始接受申請。不過，並非所有食肆均合資格申請。

飯堂生意暴跌 三間變一間

黃先生（化名）經營飯堂生意逾三十年，過去曾在不少大型企業內營運員工飯堂。他原本在全港一共營運三間員工飯堂，但自去年8月開始，貨櫃業深受中美貿易戰影響，不少貨運公司大幅裁員，適逢肺炎疫情，到飯堂進食的工人減少，現時生意下跌到不足三成，其餘兩間飯堂更無法營運，相繼在去年年底及今年農曆年期間結業，目前他只剩下一間在葵青區貨櫃碼頭的員工飯堂。

貨櫃碼頭公司兩度大裁員

黃先生指，約廿多年前，一間物流公司邀請其在葵青區一個貨櫃碼頭營運員工飯堂，並以優惠價讓他在碼頭內租用地方經營。該公司在碼頭內有140名固定搬運工人，非固定的工人約有2、300人左右。今年受疫情影響，公司在新年期間曾兩度裁員，現時幾乎裁去一半固定員工，只剩下至70至80人，他形容其他物流公司情況更慘淡，「2月有一日下午，成個場幾乎冇人。」

開源節流 老闆上場洗碗 太太做收銀

碼頭方圓十里都沒有食肆，午市時間，碼頭工人多數光顧飯堂。過去午市人流興旺，不過由去年8月開始，飯堂要排隊等位的場面也不復再，「以前食飯要排到出去外面，整個午市起碼可以做三輪，現在一輪都做唔到。」飯堂有兩層，現時上層人去樓空。記者採訪當日下午1時左右，下層也只有寥寥幾人。收入來源減少，黃先生惟有開源節流。飯堂本來有11名員工，他逼不得已裁去一半，着太太回來幫忙當收銀員，洗碗更要自己出馬，但每月仍要付出約10萬元人工開支，在收入大幅減少下，營運極為拮据。

飯堂有兩層，現時上層人去樓空。記者採訪當日下午1時左右，下層只有寥寥幾人。

無法申請基金 批政府「搞分化」

黃先生有意申請抗疫基金幫補，卻大嘆被指不符合申請資格。他表示，因為員工飯堂獲條例豁免申請食物業牌照，故一直沒有申請牌照，多年來亦如常營運，加上食環署不時到店巡查，飯堂運作有如一般食肆，如今卻不受抗疫基金保障，認為政府施政「大細超」，「我哋雖然冇牌，但都係當初政府豁免我哋申請牌照，咁我哋即係合法食肆，點解合法食肆唔可以有資助？現在政府一刀切，有牌就有資助，冇牌就冇資助，令食肆一啲拎到一啲拎唔到，冇可能咁樣分化我哋。」

根據《食物業規例》（第132章，附屬法例X）第4條的規定，「食物業」一詞並不包括規例內指明的處所，例如工作場所內專供受僱於該處的員工使用的食堂（工廠食堂除外），以及學校內專供校內學生使用的食堂。因此以上兩種食堂無須申領食物業牌照。不過，食環署亦規定，承辦商亦須遵守《公共衞生及巿政條例》（第132章）第V部有關規管食物安全的條文及其附屬法例，以確保食物安全。

「政府有時初衷是好，但會製造分化。本來社會已經對政府好不滿，現在咁樣又製造多一批人對政府不滿。」黃先生指，期望政府能視乎社會實際情況，將一些沒有持牌而合法的食肆納入抗疫基金保障範圍，「呢個真係我哋心聲，如果生意好的時候，20萬真係唔係好多，但係現在『吊緊頸』，20萬真係及時雨。」他表示，如獲政府資助20萬元，起碼能捱過4至5個月時間，以應付人工等開支。

飯堂由三間變一間，黃先生指，雖然目前自己仍有一定資金，不過若經濟前景尚未明朗，仍不考慮繼續營運下去，「會睇多兩三個月，如果疫情繼續嚴重下去，睇唔到生意有好轉，應該都唔做啦。」問他會否考慮申請食物業牌照？「我做咗幾廿年，一直都係冇牌。但經過今次，我一定會申請拎返個牌。因為政府原來大細超，拎返個牌，對自己保障大啲。」