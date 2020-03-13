【鐵籠天橋】葵青區議會表明反對　大窩口站行人天橋續裝圍網

政府近日繼續在各區行人天橋加裝圍網，本周二（10日）葵青區議會上，一眾區議員表明反對有關工程，並要求政府拆除已經安裝的圍網，惟路政署翌日即在大窩口港鐵站的行人天橋裝圍網。 有區議員指，路政署以「緊急工程」為名加裝圍網，是利用機制上的漏洞，事前不作諮詢之餘，工程造價等亦不肯交代，批評政府漠視區議會的意見，強硬進行影響社區觀感的「政治工程」。

大窩口站的行人天橋加裝了圍網，有街坊對該項工程摸不着頭腦。（呂諾君攝）

裝上圍網的天橋橫跨青山公路，連接港鐵大窩口站與大窩口邨，平日不少巿民使用。據了解，自本月11日起，葵青區區議會於本月（10日）舉行會議，一眾區議員通過了「葵青區議會要求政府立即停止葵青區內所有天橋加設圍網工程，並拆除已安裝的天橋圍網」的臨時動議；惟翌日（11日）起，即見路政署工人開始在天橋兩側加裝圍網。

根據路政署向區議會呈交的書面回覆，指加設臨時圍網的安排是政府的集體決定，是基於「公眾安全理由」進行，以防止有人向附近道路（特別是主要幹道）拋擲雜物，影響公眾出行。該署又指，在葵青區內，已在橫跨葵涌道（近葵富路、葵興路及禾葵里）、興芳路（近葵富路）及荃灣路（近興芳路）的2條公共行人天橋完成加設臨時圍網。

加裝圍網的行人天橋橫跨青山公路，連接港鐵大窩口站與大窩口邨。（呂諾君攝）

區議員批工程漠視區議會意見 加告示告知街坊

一直有跟進事件的葵青區區議員梁錦威指，路政署沒有派官員出席葵青區議會會議， 而過往即使是十分簡單的工程，如擴闊行人路、在路邊加設欄杆等，路政署都會諮詢地區意見，而據他所知，現時路政署是用「緊急工程」的名義在行人天橋加裝圍網，濫用這個機制去避過交代工程，而工程造價、內容亦不需進行諮詢，即使區議會提出反對，亦被政府部門漠視。他形容有關的行動不是地區工程，而是「政治工程」，「區議會係法定諮詢架構，但政府唔理區議會意見，連派員出席都唔使，繞過所有機制去做呢啲嘢」。

梁錦威表示，早於二月初開始，他們已見到橋上有工人出現，懷疑政府欲「靜雞雞」開始裝網，其後他們多次要求約見路政署官員，也曾報警處理，惟到了近日該署仍然堅持正式加裝圍網。他稱多番周旋後，對方仍沒交代是否有其他部門作出指示，又聲稱街坊亦對「鐵籠橋」十分反感，「成個鐵籠咁，影響社區觀感之餘，平日好多巴士迷會喺呢條橋度影巴士，現時都好難再影得到」。他要求政府立即停止所有相關工程，並拆除所有圍網。

在記者採訪時，有數名街坊向梁錦威詢問為何需天橋要加裝圍網，又表達對工程內容是摸不着頭腦。梁錦威今天（13日）下午在橋上圍網加上自製告示，向街坊解釋事件，不時有途人駐足細看。

路政署：圍網不影響天橋結構安全

路政署發言人指，該署於3月11日在橫跨青山公路－葵涌段近大窩口體育館的行人天橋展開加設臨時圍網工程，並於今午完工，相關費用有待結算。發言人指，臨時圍網並非行人天橋的結構部分，工程不涉改動天橋結構，而圍網屬輕型裝置，不會影響天橋的結構安全，且沒有收窄通道，故不會影響走火安全；又強調政府會適時檢視有關情況，決定是否繼續實施有關的臨時措施。

民政事務處發言人則指，已適時把在2月11日葵青區議會轄下社區事務委員會會議，以及於3月10日的葵青區議會會議中獲得通過的動議、會議的討論要點和臨時動議，轉交予相關部門跟進。



除了葵青區外，本港其他區域亦有行人天橋被加裝圍網，其中位於粉嶺嘉盛苑旁的「雞嶺橋」，面向東鐵線路軌的一段加裝了2米高的鐵絲網，而於面向粉嶺公路的一段欄杆，亦裝了鐵架，相信準備加裝約2米高的圍網。路政署指是基於公眾安全理由而安排加設臨時圍網工程，防止有人向附近道路拋擲雜物。