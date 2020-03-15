【泰婦尋親】居港泰婦與子女骨肉分離近30載　友人代筆尋混血姊弟

一名泰國女子早年隨媽媽來港定居，詎料自己嫁人後婚姻不順，離婚後忍痛與一對年幼子女分開。她雖然天性開朗，自力更生，但面對多年來骨肉分離，心裏仍是傷痛。她透過友人發帖說出自己的故事，盼已長大成人的姊弟如同樣牽掛母親，能主動聯繫。下月她的長女即將30歲，可一日未曾相見，母親腦海中仍只能印着當日那位3歲小女孩的面孔。

「如果你是1990年4月22日出世的女孩，叫劉小姐（或曾經叫過小紅或小虹）和1991年8月15日出世的男孩發仔，請你花少少時間閱讀以下文章。」近日一則尋親帖文在網上流傳，發帖的並非當事人，而是一名叫Anna的女子。Anna接受查詢時表示，她是泰國女子Joyce的友人，由於Joyce的中英文均不流利，遂代為撰寫尋親啟事，也代為受訪。

根據Joyce向Anna形容，一對姓劉的姊弟分別是1990年4月22日及1991年8月15日出生，如今都已長大成人。 （受訪者提供圖片）

據Anna形容，Joyce年僅8歲便隨母親改嫁來港，到年約18歲時，亦透過媒人認識了當時的港人丈夫，隨後結婚生子，第一胎不幸流產，其後才誕下長女與幼子。豈料Joyce與丈夫因性格不合，二人決定結束5年婚姻，並把一對小姊弟留給對方照顧。骨肉分離，切膚之痛，Joyce曾因太想念孩子致電回家，甚至跑到以前的家門求見孩子，卻獲得女兒冷淡如冰的回應，令她傷心不已。

坪洲定居 「因為這裏很像家鄉」

離婚後的Joyce曾經住過幾個地方，飄泊過後在坪洲落戶，由於言語不通，多年來只能從事勞動工作，「我一到坪洲，就很喜歡這裏，因為這裏很像家鄉」。思鄉，更思念兒女，二十多年來，Joyce即使再覓良緣，甚至生兒育女，都決定不再結婚，「我不會再婚，喜歡就一起，不喜歡就算，不應該被婚姻綁住」。爽朗直率的性格背後，藏着一道未了的心願，Joyce無時無刻都想得知，當時與自己分離的子女，到底現在生活如何。

拿着當年照片與fb帳戶拼對 每一個都像

「有哪個媽媽不疼自己的孩子？」Anna指，Joyce沒跟太多人說過自己的往事，即使思念難耐，也無從入手。Anna遂提議她在網上搜尋女兒的名字，facebook上無數個「劉小紅」的帳戶，令Joyce如小孩般興奮，憑着當年僅餘照片和依稀的記憶拼對，這個嘴很像，那對眼睛也像，「翌日她帶來兩張當年孩子的照片對比，又問我像不像」，Anna認為，任何一位母親，即便多年沒相見，對孩子們的關心不會因此改變。

生日倍添思念 相見與否交孩子決定

上周三（11日），Joyce又突然愁眉不展，因為想起了太多往事，她向Anna透露，原來這天是自己的生日。「生日快樂！」除了一聲祝福，Anna也代為執筆，在網上寫下這則尋親啟事，當成生日禮物送給自己的好友，盼能解開她二十多年來的心結。她在尋親啟事中寫道，「每個人都有自己的故事，縱使最近的人，也有最遠的距離」，盼Joyce的子女若能讀到這則啟事，情況許可下，能主動聯繫，以解生母相思之苦，「能在保持舒適安全的距離上打開心窗，讓自己在對方的心裏真實地活着」。據Anna透露，Joyce對能否重遇自己子女抱隨緣態度，「她也擔心事隔多年，小孩早已長大，得知真相後或會情緒波動」，故將決定權交到孩子手上，「如果佢哋睇到（啟事），又想見返阿媽，可以聯絡我哋」。