【鼠年2020．尋親】孖女50年代被棄於灣仔　踏入花甲冀尋親生父母

農曆新年，不少人都會趁機會與家人共同佳節慶賀，然而對自小在加洲長大的Suzanne及Jennifer而言，卻首要尋回生父母。 陽光、海灘、迪士尼……這是在加洲成長的Suzanne、Jennifer想起成長過程，自然由口蹦出的一連串物和事；然而，踏入花甲之齡的她們，卻有一事未能釋懷，一直在養父母的愛之下長大的她們，身世之迷是解不開的心結。二人在50年代末端在港遭到遺棄，但她們未由因此對親生父母懷有恨意，Jennifer反而感謝母親在社會動盪、經濟拮据的情況下，仍願意誕下她們，希望能在花甲之齡尋回生父母，「雖然我不知道你是誰，但我希望可以與你重遇，謝謝你賜給我見證這個世界！」

1960時，兩姊妹在粉嶺孤兒院的照片。（受訪者提供）

在1959年7月17日，兩名女嬰被發現被遺棄於灣仔新都酒店附近，二人相信約在同年6月21日出生，當時出生只有三個多星期，其後已被送往孤兒院，逗留不足兩年後，被遠在加洲的養父母收養，亦有了伴隨一生的名字Jennifer和Suzanne。

養父是第五代美籍華人，而養母刖是英國人，連同同樣被領養的弟弟Byran，二人在愛與關懷下成長。兩姊姊讀完高中，考進大學，做過護士，現於不同大學教授護理知識。

兩姊妹隨後被收養，亦到了加州長大。（受訪者提供）

無意中在粉嶺嬰兒之家發現「童年」

活到中年，二人皆有擁有一般人眼中的美滿家庭，尋找親生家庭卻成為她們無法彌補的一個缺口，養父母從不諱言二人是被領養；再加上2014夏天，她們一次無意間在網上搜查，在粉嶺嬰兒之家看到兒時的對方：「我很震驚，差點從椅子上掉下來」，自此她們二人漸漸拼貼出當年的晝面，踏上尋親之路。

Jennifer（後排左一）的近照。（受訪者提供）

經常質疑：我是誰？我到底屬於哪裡？

作為一個被領養者，成長時或多或少面對著個人身份的質疑，Jenny坦言，作為一個被領養者，在年輕時確為個人身份而感到掙扎，「不時會問我是誰？我到底屬於哪裡？」Suzanne坦言，機會渺茫，但相信透過在網上講出自己的故事，加上天的祝福，仍是有可能找到親生父母的。



Jennifer指，若能成功尋母親，希望跟她說：「我愛你，你在社會動盪、經濟拮据的情況下，仍願意誕下我們。你放棄了我們，令我們可以在其他地方有更好地成長，我們尊重你作了這個犧牲的決定。雖然我不知道你是誰，但我希望可以與你重遇，謝謝你賜給我見證這個世界。」

Suzanne（前排右二）的近照。（受訪者提供）

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