領展停車場過去連續6年加租，去年月租車位平均加幅達12.7%，停車場租戶曾多次批評領展瘋狂加租。《香港01》接獲消息指，今年領展旗下121個停車場在短期內沒有加租計劃。領展回覆時證實消息，指目前受疫情影響，經營有一定壓力，但今年無意將轄下停車場加租，預計全港121個領展旗下停車場租戶受惠。

領展停車場過去連續6年加租，租戶一直怨聲載道。《香港01》去年曾報導，領展在將軍澳的一些固定車位月租收費逾4千元，隨時比尖沙咀停車場月租價格更昂貴。領展過去通常於每年的4月1日起調整停車場租金，不過有消息指，今年在新冠肺炎疫情影響下，全港百業蕭條，領展今年將無意增加停車場租金。

領展回覆查詢時確認，領展旗下121個停車場短期內沒有計劃調整停車場的月租價格。領展又補充，受疫情影響，近期領展的衛生清潔開支大增，加上其他經營成本持續上漲，例如保養維修及最低工資等，對經營構成一定壓力，但為了回饋客戶及吸引更多車主使用轄下的停車場，領展將於4月起向停車場的月租客戶提供汽油折扣，獲贈汽車保險、汽車美容服務和保健產品折扣券等優惠。

領展停車場過去連續6年加租，租戶一直怨聲載道。（資料圖片）

另外，領展曾於本月11日宣布，為紓緩疫情期間，學校停課對教育相關業者的影響，4月至9月期間，以月租形式租用領展停車場的褓姆車及校巴營運者，將可享為期6個月的一半租金減免。