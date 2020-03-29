「蓮姐茶水亭」25年來成為大帽山一幀獨特的風景，惟早前蓮姐已宣佈失去該店的經營權，營業至本月31日，便會遷至200米外的新店。大批山友及跑友聞訊，今（29日）早，約七至八名跑手到大帽山，協助蓮姐搬舖，包括有「越野長跑王」之稱的曾小強。

蓮姐早前宣佈因未能中標，需搬離經營了25年的茶水亭，新舖位於舊舖約200米外的位置。由於舊茶水亭只能經營至本月31日，蓮姐近日忙於收拾物品，遷至新舖，多名跑友及山友聞訊，紛紛前來協助。今早約七至八名跑友到場，包括有「越野長跑王」之稱的曾小強，他們更駕了貨車到場協助搬運物品。

蓮姐備熱水燒賣予跑友裹腹

近日不時下起細雨，整天早上大帽山都非常潮濕，增加搬運困難。蓮姐對於有跑友主動前來幫忙非常感激，更準備了熱水及燒賣讓他們裹腹，「天氣好凍，佢哋對手紅晒，我即刻畀啲滾水佢哋，畀佢哋食吓燒賣」。蓮姐亦笑言，因幫助搬店的跑友太熱心，本來趁搬舖時棄掉一些物品，但跑友都迅速地把大部份物品搬至新位置，「根本唔使call搬屋公司」。

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曾於國際賽排名第八的資深越野跑手曾小強是大帽山練跑常客，任職救護員的他，趁今早未上班時特意前往幫忙蓮姐搬舖。他指自己跑了15年山，認識了蓮姐一段很長的時間，感情親如家人，「茶水亭係大帽山一個好特別嘅地方，有位女士喺度二十幾年，一直為途人及跑友提供食物同飲料，感覺有大帽山就有蓮姐喺度」。曾小強指，蓮姐非常健談，與眾多跑友關係良好，更曾與跑友及蓮姐組隊參加比賽，是一個難忘的回憶。新茶水亭位於舊舖約200米外，雖然裝修較好，連隔油池亦已準備好，但位置較「隔涉」，蓮姐指這幾天仍會在舊舖做生意，繼續服務跑友，「唔想行山人士無補給」，4月1日便會正式在新店與跑友再見。