【Stay at home】Google AR技術用家自娛　家中「放生」22種動物

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，不少市民均響應政府及醫護呼籲，留在家中避免外出聚集，減低交叉感染風險。惟長時間在家百無聊賴，近日有網民發現可以用Google推出的搜尋功能AR動物預覽，令人可以安坐室內，以手機展示特定動物，像真度極高，更可與其合照，效果有趣。

（9to5google圖片）

AR動物預覽是Google搜尋的功能，能以AR技術（擴增實境）展示特定的動物，包括小狗、小貓及蛇等動物，像真度高，效果如將野生動物「放生」家中。首先使用支援Google AR Core功能的智能手機，在瀏覽器的Google搜尋頁面中輸入英文動物名稱，如Cat、Panda等，再按搜尋；得到搜尋結果後向下拉，便可見到「View in 3D」的字眼，旁邊便有該動物的AR影像。用家只要再按下「View in 3D」，可在螢幕上方選擇「Object」，再以手指拖放縮小，或是360度檢視動物形態。如果按螢幕上方的「AR」，更可將動物置於想放的位置，同樣以手指放大縮小，或將其移動到特定的地方，用家更可按下快門拍攝相片，儲存在手機內，或接右上方的「分享」傳給各方好友。

（9to5google圖片）

不少網民近日在社交網站上載其「放生」動物的照片，效果生動有趣。不過並非輸入任何動物的名稱均可出現3D效果，目前只有22種動物有「View in 3D」的選項，或許日後會陸續支援更多動物。

在瀏覽器的Google搜尋頁面中輸入英文動物名稱，如Cat、Panda等，再按搜尋；得到搜尋結果後向下拉，便可見到「View in 3D」的字眼，旁邊便有該動物的AR影像。