【Stay at home】Google AR技術用家自娛　家中「放生」22種動物

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，不少市民均響應政府及醫護呼籲，留在家中避免外出聚集，減低交叉感染風險。惟長時間在家百無聊賴，近日有網民發現可以用Google推出的搜尋功能AR動物預覽，令人可以安坐室內，以手機展示特定動物，像真度極高，更可與其合照，效果有趣。
（9to5google圖片）
AR動物預覽是Google搜尋的功能，能以AR技術（擴增實境）展示特定的動物，包括小狗、小貓及蛇等動物，像真度高，效果如將野生動物「放生」家中。首先使用支援Google AR Core功能的智能手機，在瀏覽器的Google搜尋頁面中輸入英文動物名稱，如Cat、Panda等，再按搜尋；得到搜尋結果後向下拉，便可見到「View in 3D」的字眼，旁邊便有該動物的AR影像。用家只要再按下「View in 3D」，可在螢幕上方選擇「Object」，再以手指拖放縮小，或是360度檢視動物形態。如果按螢幕上方的「AR」，更可將動物置於想放的位置，同樣以手指放大縮小，或將其移動到特定的地方，用家更可按下快門拍攝相片，儲存在手機內，或接右上方的「分享」傳給各方好友。
（9to5google圖片）
不少網民近日在社交網站上載其「放生」動物的照片，效果生動有趣。不過並非輸入任何動物的名稱均可出現3D效果，目前只有22種動物有「View in 3D」的選項，或許日後會陸續支援更多動物。
在瀏覽器的Google搜尋頁面中輸入英文動物名稱，如Cat、Panda等，再按搜尋；得到搜尋結果後向下拉，便可見到「View in 3D」的字眼，旁邊便有該動物的AR影像。
22種支援「View in 3D」的動物：
Alligator
Angler fish
Brown bear
Cat
Cheetah
Dog：Labrador Retriever、Pug、Rottweiler
Duck
Eagle
Emperor penguin
Giant panda
Goat
Hedgehog
Horse
Lion
Macaw
Octopus
Shark
Shetland pony
Snake
Tiger
Turtle
Wolf