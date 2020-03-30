【新冠肺炎】餐廳客人減領飯者增　社企派飯憂犯「限聚令」

全港2019冠狀病毒（COVID-19）確診人數逾600宗，失業率持續上升。推動長者就業的本地社企「銀杏館」近日貼出一段貼文，指有一位婆婆在領飯時，一邊流淚一邊訴說兒子失業，懇求餐廳多派一盒飯給兒子，場面令人痛心。加上政府在上周日（29日）推出「限聚令」，派飯隨時變時聚集活動。銀杏館行政總裁麥敏媚（Joyce）說，每次派飯也戰戰競競，但他們仍堅持每日風雨不改，向有需要人士派飯，「政策要防疫沒錯，但亦都要關顧弱勢社群。」

銀杏館油麻地分店自兩年多前起派發「平安飯盒」，銀杏館行政總裁麥敏媚（Joyce）笑言：「因為呢棟大廈叫平安大廈嘛。」 （黃文軒攝）

72歲的李婆婆，這天來到位於油麻地平安大廈的銀杏館排隊領飯，她開口便大聲訴苦道，「我個仔失咗業兩個幾月，佢做酒樓劏魚嘅，但酒樓執咗笠！」她一邊說，再遞起她的左手前臂，「我做清潔嘅，前排整傷咗，開唔到工。」兩母子失去收入，暫時要靠領飯度日。李婆婆雙手接過義工遞來的飯盒，又幽幽地說了一句，「香港地，窮人只有愈嚟愈窮。」

派飯不審查 「想他們吃得有尊嚴」

銀杏館油麻地分店自兩年多前起派發「平安飯盒」，銀杏館行政總裁麥敏媚（Joyce）笑言：「因為呢棟大廈叫平安大廈嘛。」每日風雨不改，日派兩餐予有需要人士。什麼人才合資格？Joyce說，有熱心人會向銀杏館捐款，再由銀杏館烹調食物，只要有人上門指自己有取飯需要，在登記名字後便可領取飯盒一個，銀杏館一律不作背景審查，這樣做，只是希望人活得有尊嚴一點，「一個成年人，要他來開口問你領飯，已經不是一件易事。」

疫市下生意挫七成 領飯者包括年青人

銀杏館處於油麻地，或許受地理位置影響，Joyce指，自社會運動以來，餐廳光顧的人流漸減，加上受近月疫情影響，生意額至今大挫七成。銀杏館多管齊下「抗疫」，例如找來中醫師調配抗疫湯包出售，又製作抗疫中藥包等等，但Joyce仍慨嘆，指抗疫新招始終對生意幫助不大，自二月農曆年後起，銀杏館油麻地店已暫停營運晚市。

這邊廂客流減少，但另一邊廂，前來領飯的人卻有增無減。Joyce指，過去他們多數服務露宿者、獨居長者等，但眼見這兩個月以來，許多中年人或年青人等，都紛紛前來領飯，有人甚至更從觀塘、灣仔、筲箕灣特地前來。他們由過去平均每日只派2、300個飯盒，現時每日可派出約400盒飯，派飯地點更擴展至其他分店。Joyce得知，有人因失業前來領飯，也有部分人本來正享用社福機構的飯堂，但受疫情影響，社福機構只提供有限度服務，飯堂不開放，頓失用餐地方。

疫情至二月初開始爆發，銀杏館曾暫停營業一星期，派飯服務隨之取消。後來有記者致電Joyce查詢派飯詳情，他們才發現，停派飯的一個星期間，受影響的露宿者大增，引來記者追問。經此一役，銀杏館決定再次派飯，「如果我們不派，誰會幫他們呢？」Joyce說。

「限聚令」惹派飯聚集疑雲

不過挑戰仍一浪接一浪。上周日政府推出「限聚令」，禁止4人以上公眾聚會，為期14日。原本的派飯行動一向吸引大批人士排隊，Joyce也憂心起來，擔心派飯會否被人指聚集，增加感染風險？但不派的話，有需要的人又可到何處？「我們也好頭痛。」Joyce滿臉愁容地說，結果他們最後還是決定繼續派飯，盡量配合防疫政策，如在派飯前先安排領取者在餐廳外面排隊，而每次進入餐廳時亦要限制人數等。Joyce又大嘆一口氣，「但是也好戰戰競競，嗰種兩難真係......」

疫情肆虐，人人為了健康自危，社會上的弱勢社群特別容易讓人遺忘。但Joyce認為，正因如此，才更不能忽略他們的需要，「他們是一群弱勢社群，而弱勢社群大多是no noise，即使他們發了聲，又會有誰去聽呢？他們只是要最基本的飽足。政策要防疫沒錯，但亦都要關顧弱勢社群。」她續說，「這次疫情也教會我們，健康其實無法控制，如果有能力的人可以願意付出多一點，這樣會來得可貴。」

社署在回覆查詢時表示，署方一直因應疫情最新發展，適時宣布有關資助福利服務的特別安排，並一直確保緊急和必須的服務維持運作。其中，由社署資助的為有需要長者到戶送飯的服務一直如常運作。社署補充，知道有其他機構/人士提供為長者到戶送飯的服務，如他們或其服務對象需要協助，可致電2343 2255與社署熱線聯絡。