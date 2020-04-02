【新冠肺炎】活動展覽業界人士半年零收入　音響師傅轉行送外賣

新冠肺炎疫情持續，香港活動策劃、展覽及舞台製作聯合總會（FEMEP）今午（2日）舉行記招，指有業界人士半年來零收入，猶如步入冰河時期。召集人鄧芷薇指，保守估計業界受疫情影響損失200億。有展覽場地搭建師傅指，一月只做過一宗生意，目前公司正放無薪假。業內不少專業技工因失業需轉工，當中有人轉職外賣員，靠送外賣餬口。

FEMEP召集人鄧芷薇指，作為責任感的人，公司倒閉亦需要錢，包括遣散費、棄置器材等。她憂慮情況持續下，或有公司無力支付遣散費。 （余俊亮攝）

估計業界損失達200億港元 促請抗疫基金補漏

鄧芷薇從事活動策劃工作逾二十年。她指，業界約有7.7萬名從業員，自疫情爆發後已聽聞業界有至少十間公司倒閉。由於業界涵蓋司儀、活動策劃、舞台製作、展覽製作、電工、木工、美工等工種，她保守估計業界受疫情影響損失達200億港元。有業界人士遂成立總會，促請政府於抗疫基金補漏，支援活動策劃、展覽及舞台製作業界共度「嚴冬」。

大會指，總會構思到召開記者招待會，不足七日。總會自昨午5時起，於網上實時收集業界人士意見，至今接獲逾400人實名表達意見，有人直言，「零收入、冇錢」。鄧芷薇更一度哽咽指，憂失去年輕同事，流失人才，影響行業長遠發展。

記者會上亦有業界代表指，由於部分工序如設計、宣傳等已預支款項，如今活動取消，血本無歸。總會聯席召集人、舞台製作公司負責人賴達立指，舞台製作公司倉庫收藏大批音響設備及舞台器材，如音響系列、咪高峰、喇叭、燈及LED燈等。他指，近二萬尺倉庫每月佔固定成本十萬，承認在疫情下守業猶如燒錢。

展覽旺季遇疫情 大型展覽取消 押後無期

從事展覽位置搭建的高裕中指，憂慮疫情下令行業流失專業技工。他慨嘆，過往三、四月為展覽業界高峰期，每一個星期至少有一個展覽，如今卻全數歸零。每年4月，貿發局至少會於本地舉行五場大型展覽，但高聽聞，如今有消息指，展覽或五個合併成一，舉辦無期。面對無工開，公司正安排員工放無薪假，但他指專業技工為公司資產，憂慮專業技工為餬口轉行，行業頓失人才。他嘆，「唔係冇咗請返新人就得⋯⋯要用一至兩年培訓先了解運作」。

音響師傅轉行送外賣

23歲的Raymand從事舞台音響兩年，但近月無工開，已有同事轉行送外賣。他指，過往三、四月有大大小小公司業績發佈會，去年他曾連續通宵工作六晚，每日僅睡三、四小時，「朝早出貨，做set up，完show拆嘢再運返工司，一日返11、12個鐘」。過往月薪近萬八元，但因疫情近月全無工開，收入歸零。公司雖未有炒人，但有同事手停口停下轉行物流業，甚至有持電單車牌的同事申請停薪留職，轉行送外賣。

總會建議政府抗疫基金應為展覽業界提供應急援助，包括為期至少八個月租金補貼式援助、倉庫租金補貼，同時補貼員工六成月薪。此外，業界又期望政府盡快落實每公司上限200萬港元的政府擔保貸款，及為前線散工發放援助金等。