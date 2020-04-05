【Stay at home】草間彌生《無限鏡屋》上載IG　幻彩銀河聲畫同步

全球博物館因應疫情紛紛閉館，改為線上瀏覽。日本著名藝術家草間彌生的成名作之一《無限鏡屋》（Infinity Mirrored Room）為洛杉磯博物館的展覽作品，更是當地的打卡勝地，現時亦可讓參觀人士改為線上享眼福。

Infinity Mirrored Room是以幾面鏡及室內彩色的LED燈顏色轉變，打造銀河滿天星的空間，早前分別在英國Tate現代藝術館及紐約Whitney藝術館展出，每次展覽均大受歡迎。據曾入場參觀的網民描述，每組允許進入時間不足一分鐘，每次最多只可容納兩人同時進入，房間面積很小，地上都是水，由於作品成為打卡熱點，曾有展館因此設下「30秒Selfie」的規定。近日洛杉磯博物館The Broad將15分鐘的Infinity Mirrored Room上載至Instagram，讓大家能安在家中亦得到聲畫同步的觀賞體驗，「藉此機會深入研究草間彌生探索永恆的精神層面」。

草間彌生是炙火可熱的當代藝術家，1965年首創裝置藝術作品《無限鏡屋──陽具原野》（Infinity Mirrored Room – Phalli’s Field），透過環迴的鏡子把房間內的景像反射成為無限，觀眾走進房間裡，便與紅白波點裝置融入無限反覆的空間之中，形成草間彌生所指的「自我消融」狀態。

《無限鏡屋》（Infinity Mirrored Room）