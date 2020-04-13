【抗疫基金】政府承擔4000萬參展費　出版商憂書展取消不獲支援

政府上周三（8日）推出第二輪防疫抗疫基金，其中包括資助本地印刷及出版業界參與下屆書展，如書展順利舉行，政府會承擔總數達4,000萬元的參展費，期望參展商辦好書展。有出版界人士指，自2月起疫情爆發，數個月來出版事業都是零收入，認為資助出版界參展書展幫助不大，亦擔心書展未能如期舉行，便無法獲取資助。

上周公布的次輪防疫基金中，政府共推出總值1,375億元救亡，其中提到將支援創意產業，全數資助本地印刷及出版業界參與下一屆書展，政府會承擔總數達4,000萬元的參展費，每個參展商最高可獲10萬元。今件書展原定於7月15日至21日舉辦，但由於疫情持續，書展能否如期舉辦仍是未知之數。

專門出版旅遊書的「經緯文化出版」的經理黃慶雄指，歡迎政府向出版業界提供支援，不過資助要待書展成功舉辦才能領取，認為支援有欠直接，「如果企業係急需支援，應該要現在畀資助，唔係等到書展先畀。」但他又表示，明白目前資源有限，理解政府需先向受直接影響的行業提供援助，「畀得出版界又要畀埋其他行業，目前我哋都未受政策直接影響」。

黃慶雄期望7月能成功舉辦書展，不過他亦擔心，即使書展如期舉行，人流或會比往年大減，「始終會場會有百多萬人出入，會不會有人擔心而不敢來呢？有冇生意都唔知」。

市民暫停外遊 旅遊書銷量大減

自疫情爆發以來，市民暫停外遊，加上全球封關等因素，黃慶雄指，旅遊書銷量大減，近月的收入減少八成，目前只得靠公司其他業務幫補，「大眾書局上個月又結業，書局無人行、無人去旅遊，做書的企咗喺度！」他表示，過去2017、18年為旅遊書銷量高峰期，公司一個月可出版六本書，目前一個月只能出版一本書，公司員工亦正在放無薪假。但黃慶雄表示，目前無意解僱員工，「希望齊上齊落，好景的時候一齊，困境也一齊渡過」。