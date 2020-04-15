【鳳城酒家結業】半年3間結業　黃埔分店老臣子：兩個月蝕200萬

新冠肺炎引來飲食業寒冬，不少耳熟能詳的食肆也宣佈停業或結業，包括去年除夕「拉閘」、由譚氏兄弟主理的太子鳳城酒家。至於屬於另一集團、位於黃埔的鳳城酒家分店亦於今日（15日）結束營業，是鳳城酒家飲食集團半年間第3間結業的分店，該店開業15年，曾見證日本大胃王小林尊來港挑戰鯨吞叉燒包的光輝時刻。有在黃埔分店工作15年的老臣子慨嘆疫情下生意大跌九成，加上業主不肯減租，令老闆無法支撐下去，「沙士時都冇咁差，𠵱家兩個月蝕成200萬」。

屹立在黃埔15年的鳳城酒家，曾見證日本大胃王小林尊來港鯨吞叉燒包的難忘時刻。（蔡正邦攝）

大胃王小林尊來港 鳳城迎來叉燒包銷量最高日

鳳城酒家飲食集團在高峯期曾坐擁9間分店，隨近年生意轉差，短短半年間已關閉3間分店，包括美孚盈暉臺的鳳城皇宴、尖東的鳳城皇宴及京城烤鴨，第3間正是今日結業的黃埔分店。鳳城集團周一（13日）在Facebook專頁發帖，指在區內屹立15年，見證不少難忘回憶，包括2005年日本大胃王小林尊來港挑戰鯨吞叉燒包，當日酒家提供逾千個叉燒包，供這位世界冠軍創出歷史時享用，而當日正是15年來酒家叉燒包銷量最高的一天。

憶述興建港鐵站影響生意

在黃埔分店工作15年、今年61歲的賴經理慨嘆，結業是無可奈何的決定，指該店由興建港鐵黃埔站開始生意轉差，「有好多客專登打嚟，話工程封路，搞到佢哋泊唔到車」，當時靠老闆「死守」，相信待兩年工程完成後，生意便會起死回生，「結果真係好咗，當時淨係出糧畀夥計都過百萬，租金都由40萬升到60萬」。捱過艱苦歲月，迎來短暫彩虹，至去年發生反修例事件，又再影響生意，「8至9月（生意）跌咗三成，主要係因為停港鐵，就會冇客」。

鳳城酒家黃埔分店今日（15日）結業。（蔡正邦攝）

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菜單半價 無助救店

賴經理形容，老闆十分有心，希望能與一班員工繼續服務街坊，豈料今年再受新冠肺炎疫情衝擊，其中本港首宗死亡個案男死者居住於黃埔花園，消息傳出當晚更令生意慘淡，「有個黃埔居民中肺炎死喎，嗰晚得返三枱客，成間舖14個員工，就係照顧嗰三枱客！」他憶述當晚只做了千多元的生意，疫情殺到，政府實施限聚令，全店60枱需減至30枱，但也坐不滿客，連菜單也全部半價，結果近月生意大跌九成。「老闆真係好想做，咪同長實傾減租，但對方只係話要履行合約精神」，結果該店2月蝕了過百萬元，上月再蝕了90多萬元，「沙士時都冇咁差，𠵱家兩個月蝕成200萬」，「平均每個夥計，每個月都要放4日無薪假，part time都已經叫佢哋唔使返工，但唔肯寬免兩個月租金，都係做唔住！」

最後一天營業，一眾員工依依不捨，「今日貴嘢冇得賣喇，拎晒去其他分店，唔會大搞」，賴經理一再強調老闆希望與員工共渡時艱，惟疫情無情，生意慘淡下需忍痛離場，「員工？全部遣散囉，老闆話如果第時好景，都會想開返，請返晒大家，但𠵱家真係冇辦法」。