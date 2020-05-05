位於葵涌的石籬商場在邨內屹立多年，各間小店為街坊提供生活基本所需。近日有街坊發現，石籬商場內有店舖陸續結業，亦至少有四間店舖貼上「租約期滿」的字句，有商戶透露，石籬二期商場裝修在即，並指租金將被大幅增加，其中一名店舖老闆更直言，若加租後店舖無法維持每月賺取兩萬元的收入，便會轉行做看更。負責管理石籬商場的公司民坊回覆查詢時表示，將在二期二樓進行活化工程，正計劃與受影響商戶商討搬遷安排，原則上希望與現時商戶繼續合作，達成一個雙方接受的租務安排。

鞋店負責人曾先生直言，若加租後無法維持每個月2萬元的收入，便會轉行考看更牌。（王譯揚攝）

《香港01》記者前日（3日）到石籬商場視察，上址一期目前正在裝修，大部分店舖已遷出，而二期至少有四間店舖貼上「租約期滿」的字眼，亦有餐廳已結業，據悉都是在該商場內開業近20年的老店。

新世紀鞋業負責人曾先生是石籬商場的第一個租客，鞋店開業近20年，他形容近月商場內有多間店舖結業，「都係加租啦，全香港屋邨都係咁加法，加埋疫情同網購潮流，對生意影響好大」。他指店舖的租約亦快將期滿，相信業主完成裝修後會加租，「如果加完搵唔到兩萬蚊一個月就唔做，去考牌做看更！」若最後真的不再續租，曾先生指最不捨的是一班街坊。

另一間在石籬商場開業17年的賣袋店舖，其負責人廖先生亦指近日收到來自民坊的信件，指商場裝修在即，店舖需要搬遷。他形容商場裝修後大幅加租，是打壓及剝削小商戶的行為，「裝修完，租嘅地方會少一半，但租金一樣，等同加咗一倍租金，好似幫佢（商場）打工咁」。他又指得悉早前受一期裝修影響而搬遷的租戶，若續租原來的舖位，需接受加租方案。廖先生慨嘆，發展商不會理會老店的生存空間及人情味，「入嚟租嘅都係財團租戶，有啲舖丟空咗好耐，發展商都唔憂租！」至於一間同樣貼上「租約期滿」字句的運動用品店，有職員透露該店同樣抵受不住租金壓力，而選擇結束。

+ 4 + 3 + 2

街坊李太對老店陸續離場感到可惜，「呢啲老店，喺商場買少見少，買慣咗有人情味，同埋平過出面，但冇辦法，控制唔到」。另一名街坊陳先生站在已結業逾一星期、在石籬商場有逾20年歷史的越南餐廳外呆望，他形容自己對該餐廳有情意結，「喺度由細住到大，讀中學嗰陣已經喺度打躉，可以坐好耐」，街坊食肆離場後，他表示只得光顧連鎖食店，「去百分百呢啲，開咗半年左右，但都唔好意思坐咁耐」。

負責管理石籬商場的基滙資本民坊回應本報查詢時表示，為改善該商場的營商環境及增加顧客的購物選擇，自去年起分階段進行活化工程，包括為居民開通石籬商場（二期）三樓的出入口，解決多年來使用走火門出入的困難，方便居民往返商場及增加人流。團隊同時重新規劃商場內的間格及重整商戶組合，以及翻新商場洗手間。

管理公司：希望達成一個雙方接受的租務安排

民坊表示，在工程期間安排受影響商戶搬遷至商場內其他位置繼續營業，減低對社區及商戶的影響。石籬商場首階段活化工程已初步完成，成功重置大部分原有商戶，讓他們搬到新裝修位置繼續營業。二期二樓將會進行下一階段活化工程，正計劃與受影響商戶商討搬遷安排，團隊原則上希望與現時商戶繼續合作，並希望達成一個雙方接受的租務安排。

民坊又指，明白在疫情下各行各業受到不同程度的影響，一直採取「非一刀切」方式，按個別租戶的實際商業情況，與租戶商討租務安排，提供針對性的支援。在疫情蔓延各區期間，鑑於石怡樓有住戶感染新冠肺炎離世，民坊曾向約800名該廈的住戶派發8,000個口罩。此外，民坊又表示了解疫情削弱市民外出消費的意欲，為吸引顧客到旗下商場消費，陸續推出不同的市場推廣購物優惠，如現金券優惠、協助食肆加入外送平台及印製與設計宣傳單張，未來亦會積極推出不同的市場推廣活動及優惠，增加人流及刺激消費。