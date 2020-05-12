【新冠肺炎】劏房戶收入減難交租再面臨逼遷　「連搬遷費也沒有」

疫情下本港市道低落，失業率上升。根據政府統計處於4月17日公佈數字，香港最新失業率為3.7%，失業對於一些基層租户、劏房户來說更是百上加斤，有劏房戶在疫情下不但收入受影響，居住的地方更遭發展商收樓重建，面臨逼遷。今日（12日），各個關注基層住房組織及劏房住户在油尖旺房屋事務委員會開會前，到旺角政府合署外就租金問題進行請願，希望政府正視基層市民困境，並向他們提供租金津貼，助他們渡過難關。

收入受影響 租金壓力增加

受疫情影響下，市道低落，不少公司更開始裁員或讓員工放無薪假，但租金並沒有隨之下降，由於不少基層市民一半收入或以上都花在租金上，疫情下令他們收入受影響，租金壓力隨之大增。

疫情下，不少基層收入受影響，使他們在生活上（尤其在租金上）的負擔大增。（曾鳳婷攝）

居於劏房八年的榮哥表示，他現時租住的劏房為100呎，租金$3500。榮哥以散工維生，在疫情開始後，工作機會日漸變少。加上他現時的大廈需要重建，發展商即將收樓，面臨逼遷問題。榮哥因近期收入淡薄，已開始無法交租，加上面臨被逼遷，慨嘆「政府現有的支援幫不上忙，在我水深火熱之時，一分錢也拿不到。失業救濟金又沒有，綜援申請又繁瑣，遠水不能救近火，收樓又不賠償，連搬遷費也沒有」。

現居劏房的榮哥嘆因受疫情影響，近期的收入大減。（曾鳳婷攝）

組織表示，申請綜援對於像榮哥一樣的單身基層來說，幫助亦有限，因為收入基本都花光在租金上，有時甚至不夠支付，但又要面對如水費及電費等雜費及日常支出，負擔甚重。事實上，政府曾在2014年至2016年間推出「N無津貼」，即為非公屋、非綜援的低收入住戶等N無人士完成派發一次過生活津貼，亦在2019年施政報告中提及，將透過關愛基金在2019下年度派發。雖然「N無津貼」申請較綜援容易，提供的金額亦較高，惟該計劃至今仍沒有任何回音。

油尖旺大角咀北區議員、現任房屋事務委員會主席李傲然表示，希望能在會中反映基層市民意見及改善他們的權益。李傲然指：「我了解他們的苦，在半個月前，我也曾家訪他們，以往劏房可能只是他們睡覺的地方，但在疫情下，不少以往已經存在的家庭和社會問題，慢慢重上水面，成為在社區上的計時炸彈。」