【區議會】17億天橋「未有時間表」　區議員要求路政署交代不果

元朗區議會轄下的「元朗行人天橋規劃及明渠美化工作小組」，今日（16日）召開首次會議。當中17億行人天橋項目討論多時，多名區議員要求路政署交代早前書面回覆「未有時間表」的定義，問到現階段項目是因為社區大多數反對聲音而已經擱置，還是另有縮短長度或有造價更便宜方案設計正在進行中。除此之外，會上亦討論了元朗明渠活化和加建鋼架行人過河橋等事宜。

是次會議由元朗行人天橋規劃及明渠美化工作小組主席陳敬倫議員主持，就17億行人天橋的事宜作出討論。早前路政署書面回覆指，由於立法會財委會的議程有待政府整體考慮，故此現時未有就連接朗屏站的元朗市高架行人通道項目向財委會提交撥款申請的時間表。今天會上有多名議員包括黎國泳、區國權和杜嘉倫等要求擱置工程，以及質疑署方「先招標，後撥款」的做法。惟期間路政署高級工程師温卓強只再次重覆，工程現階段未有提交上財委會的時間表。

據陳敬倫指，現時渠務署是主導明渠工程的「軍師」，會上亦討論了興建旱季截流系統及防洪設施，工程後會為明渠「生態還原」作準備；另會為大馬路教育路及安寧路兩邊行人路加闊和興建特色鋼架橋作初部考慮及可行性顧問研究。除此之外，康文署將在明渠加種大量勒杜鵑花，未來綻放時或會成為元朗區的一大亮點。