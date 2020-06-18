曉麗苑設施千瘡百孔　居民盼關注組出選踢走「隱形法團」

位於觀塘的曉麗苑約23年樓齡，至法團去年更換屋苑管理公司，連串屋苑問題漸浮出水面，包括水利設施長期有問題，嚴重影響居民日常生活。例如曉星閣近期更發生一星期三天無廁所水事件，管理處雖然表示正在維修，卻連日未有回復正常，住戶對此不解，「為什麼一星期維修了三次仍然沒有廁所水？」 此外，曉星閣上周發生火警，又爆出警鐘未有響起事件，更揭發整個屋苑的消防設備都有問題，令居民人心惶惶。曉麗苑關注組成員不滿現任法團多年來未有及時處理和交代屋苑事務，有居民更譏諷現任法團形同虛設，是「隱形法團」，希望關注組能出選，推翻現有法團。

曉麗苑關注組於今年1月成立，召集人李志輝形容，自法團去年更換管理公司後，連串屋苑問題浮出水面，爆發民怨。（曾鳳婷攝）

曉麗苑於1997年建成入伙，現任法團卻在2007年才開始上任。中間為何會有10年空白期？據悉，這是因為在1997年時，曉麗苑有兩個居民組織，當時因雙方都想成為法團，一度僵持不下。在前任區議員蘇麗珍的帶領下，其中一個組織當選成為法團，其他居民組織則慢慢銷聲匿跡。

保安公開大門密碼 引發住戶關注屋苑事務

至今年1月，曉麗關注組成立，才再次出現新的居民組織。曉麗關注組的成立絕對是民怨沸騰下的產物。關注組召集人李志輝憶述，初次接觸屋苑事務為去年8至9月，當時只是居民就屋苑問題在網上交流。李先生曾於網上屋苑群組發現，有居民貼文指摘管理處的保安，竟把密碼貼在進出樓宇的當眼處，激起住戶不滿。其後保安僅解釋因自己要上洗手間，不能為住戶開門，故把密碼貼在門前，方便居民出入。李生直指此事不能接受，「把密碼貼在門口是不合理的，任何人都可以隨意在屋苑進出，這樣會很危險」。

去年有居民就大門密碼被保安公開一事在網上發文，其後令更多居民自發留意屋苑問題。（曾鳳婷攝）

密碼風波過後，自發留意屋苑事件的居民越來越多。上屆觀塘區議員兼現任法團主席蘇麗珍當時亦表示歡迎街坊表達意見，故李生及一眾居民在去年9月便到當時的議員辦事處，尋找蘇討論及查詢屋苑事務。李生憶述，「當時我和十多個居民前往議員辦事處向她查詢，但最後也談不成，蘇主席僅表示事後會以WhatsApp回覆」。當時，李生被在場居民指派作為代表與蘇聯絡，惟事到如今蘇亦沒有任何回覆，有居民譏諷現任法團形同虛設，是「隱形法團」。

新任區議員租用辦公室遭法團阻撓

區議會選舉後，張敏峯取得六成選票當選，蘇麗珍落敗。當時張希望租用屋苑內的互助委員室作辦公室。可是，法團卻表示因涉及公契問題，詢問律師意見後，聲稱要取得百分百業主同意下，才能改變到該地用途。最後，張敏峯只好另覓新地作辦公室。

當中，李先生曾要求管理處打開該房間，竟發現當中除了備用建築物料外，更存有蘇麗珍的私人物品，例如當時的區議會物資。李先生不滿蘇此舉，「為什麼主席能夠把私人物品放在屋苑的互助委員室內，但租給議員作辦公室則不可」。

水利問題激發民怨

來到今年1月，屋苑開始爆發水利設施問題，民怨沸騰，「首先爆水渠，當時每一座也有水渠問題，不論是食用水還是鹹水」。然而，水利設施問題至今未有解決，曉星閣近期更一星期三天無廁所水用，困擾住戶。管理處指水泵壞了，一直說正在維修，居民向法團求助，又找不到相關人士，曉星閣住戶對此非常疑惑，「為什麼一星期維修了三次仍是沒有廁所水？」一波未平，一波又起，上周一（8日）曉星閣一高層單位發生火警，焗死兩隻狗，更揭發火警鐘失靈問題，致人心惶惶。李先生形容居民的日常生活受到嚴重影響，又求救無門，在忍無可忍的情況下，希望關注組能出選，推翻現任法團。

關注組有見及此，早前已開始收集業主簽名，希望能夠展開業主特別大會，提出更換法團處理屋苑問題的建議。 爆水渠事情除了影響居民日常生活外，亦因當時正值疫情爆發初期，居民擔心影響衞生。此事加快了關注組收集業主簽名的速度，李先生形容，「我們在一星期內已經收到5%業主簽名，兩星期後更超過10%」。關注組其後把簽名交給現任法團，並要求展開業主特別大會，啟動法重選法團程序。

李先生對法團拒絕召開會議感到十分無奈，「其實我們屋苑有兩個籃球場，我和其他成員都到場量度過，是有足夠空間開會的」。（曾鳳婷攝）

法團拒開會 關注組入稟土地審查處跟進

惟現任法團一直以疫情為由，指沒有合適場地，拒絕召開會議，由4月提交簽名至今，仍未能成功召開會議。李先生十分無奈，「其實我們屋苑有兩個籃球場，我和其他成員都到場量度過，是有足夠空間開會的」。現有法例下，法團若收到超過5%業主簽名要求召開會議，14天內就要對外公佈開會日期，更要在48天內召開會議。就法團拒開會議問題，李先生現已入稟土地審查處，民政事務署亦表示處理當中。

李先生，表示若日後有機會當選，首要解決的會是屋苑的水利設施問題，後再慢慢解決屋苑累積多年的問題，「水利設施關乎日常需求，要優先解決，其後希望能逐步電子化屋苑事務。因為現時法團的透明度不高，若能上任，希望所有東西都能公開透明」。