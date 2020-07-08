有公屋住戶飽受噪音滋擾七年，經常半夜被鄰居敲擊及撞門聲吵醒。有受影響單位住戶指，該棟至少6層住戶感受噪音及震動，但由於涉事住戶已購入該單位，故街坊多年來聯絡屋邨管理處及報警求助但都無果，但噪音問題卻越發嚴重。有街坊坦言，常被噪音問題導致心煩意亂，「希望佢有精神問題就快啲去醫病，冇問題嘅就大家傾吓點樣解決！」

曾先生居於大埔運頭塘邨運亨樓20多年，他近日向《香港01》投訴，指他一名同層鄰居，自7年前某日開始，便不斷大力關鐵門，或者是在單位內敲打不同物件，日以繼夜地發出噪音。曾先生又指，該住戶早年甚至將家中雜物擺出走廊及防火通道，阻礙其他住戶出入，令附近鄰居飽受滋擾。

大埔運頭塘邨運亨樓住戶曾先生居於上址20多年，他近日向《香港01》投訴，指他一名同層鄰居，每日不斷大力關鐵門及木門，或敲打不同物件，日以繼夜地發出噪音。去年，懷疑有人不滿噪音滋擾，而在其門外寫上「肅靜」字眼。（黃文軒攝）

受噪音滋擾 每天只能進睡2、3小時

「一個鐘起碼嘈10次，晚晚半夜三更瞓着咗都俾佢嘈醒！」曾先生指，涉事住戶經常於凌晨3時多開始拍打物件。上月下旬凌晨3時，涉事住戶又再開始敲打物件，「我數過至少有100下」。曾先生說，因為噪音滋擾，每天只能進睡2、3小時，睡眠質素差對他工作造成極大影響，「每日凌晨3、4點到我想瞓，如果佢嚟料我就瞓唔到。有時朝頭早6、7點又俾佢嘈醒。我平時要開車，自己會盡量爭取時間，如果可以有時間泊埋一邊，都會爭取時間休息」。

曾先生指，涉事住戶經常於凌晨3時多開始拍打物件。上月下旬凌晨3時，涉事住戶又再開始敲打物件。（黃文軒攝／圖片非涉事單位）

另一名居於涉事單位樓上的李先生表示，他於4年前開始聽到樓下單位傳來噪音，直至近年問題越發嚴重，該住戶開始不分晝夜大力推撞木門，每次持續數分鐘，每小時10多次不等，「拍木門好應聲，好似拆樓咁！個地下會震」。

曾先生指，去年12月，該單位再次於晚上9時左右傳出噪音，約20名街坊上門找該名住戶理論，而屋邨管理處亦曾派員到場勸喻，該單位住戶卻對管理員大打出手，令一眾街坊現時對該住戶都退避三分。曾先生更直言，「屋企人叫我唔好再同個女人接觸，都驚佢報仇！」

曾先生（右）及李先生（左）每日不斷受噪音滋擾，極為困擾。（黃文軒攝）

涉事住戶已購入單位 管理處束手無策

據了解，由於該名住戶已購入單位，不受公共屋邨扣分制約束，故管理處一直束手無策。曾先生補充，區議員亦曾介入事件，可是對方多次不聽勸喻。街坊亦曾多次報警，可是對方在警察離開後便會故態復萌。李先生表示，噪音都令一家人精神受「好大折磨」，可是卻無計可施，他感到極為無奈，「一聽到就心煩，好忟。但係你想去同佢理論冇用」。曾先生指，目前已找新任區議員求助。

李先生居於上址20多年，他表示自己於4年前開始聽到樓下單位傳來噪音，近年噪音問題越發嚴重。（黃文軒攝）

曾先生正考慮聯同一眾受影響住戶向法庭申請禁制令，禁止該住戶再次發出噪音。大律師陸偉雄指，除了禁制令外，《公眾衞生及市政條例》及《簡易程序治罪條例》亦能監管噪音問題，不過刑事檢控標準較高，較難將其定罪。

陸偉雄補充，雖然申請禁制令是可行的做法，不過如發出噪音的住戶有精神問題，法庭或會考慮將住戶轉介至社會福利署處理，從而取代判禁制令，「如牽涉個人精神健康，已不是法律層面能解決的問題，解鈴還須繫鈴人，要向精神方向解決」。