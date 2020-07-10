新界東北月尾收地　2動物機構獲批地作領養中心　能容納200隻動物

新界東北發展區本月下旬開始收地，早前有動保團體估計，受發展影響的動物約4,000隻。早前發展局曾表示，目前有兩間動物機構已向政府申請短期租約用地興建收養中心，並獲批基本工程費用資助，另外有7間機構會協助收容受影響狗隻。發展局回覆查詢時指，目前動物機構阿棍屋及香港拯救貓狗協會已成功申請政府空置用地，用作狗隻領養中心，共可容納200隻動物。

發展局首席助理秘書長（規劃及地政）林智文早前表示，約有260隻狗受第一期東北發展計劃影響。他又指，原本計劃今年中可落成一所動物收容中心，但因疫情延誤，未知何時才能啟用。局方又稱，目前有7間動物機構會協助收容受影響狗隻，當中包括保護遺棄動物協會、阿棍屋、愛護動物協會、香港拯救貓狗協會、救狗之家、寵聯慈善協會及寵聯慈善協會。

根據漁農自然護理署（漁護署）於2020年6月的紀錄，整個古洞北及粉嶺北一帶有約280隻領有有效牌照的狗隻。而根據住戶自願向地政總署提供的資料，受新發展區第一階段影響住戶飼養狗隻數目約有260隻。

早前有動保團體估計受發展影響的動物約4,000隻。（資料圖片）

Ivy在5年前創辦阿棍屋，現時在元朗馬鞍崗租用一塊地作狗舍，每月租金4萬多元，可收容約130隻狗。惟上址租金高昂，她兩年前向政府申請空置用地，最後獲批三年合約，其後立即進行前置工作，「那處是一塊爛地，要畫圖則定好規劃，與環保署、地政署等各政府部門合作等」。直至3個月前，政府才正式向她批出以一元租金租用上址，惟租用合約只剩餘一年，但Ivy則指不擔心政府其後會收地不續約，「既然他們批得出塊地，相信之後都會向我們續約，善用資源」。

Ivy指，獲批的用地佔地約1萬呎，預計可以收容約50至70隻狗。她又指，新界東北的動物一向放養，未必能快速適應城市生活，故希望牠們能在新址先生活一段時間，待其習慣後再安排領養。

發展局首席助理秘書長（規劃及地政）林智文早前表示，約有260隻狗隻受第一期東北發展計劃影響 。（資料圖片）

保護遺棄動物協會（SAA）創辦人El Chan表示，至今未收到來自新界東北動物的求助個案，如遇到有義工向協會求助，SAA位於元朗的會址會協助接收動物，同時提供糧食、絕育及醫療服務，「漁護署有問過我們，會否幫忙接收東北動物，我們開放做這件事，始終都是幫動物，不過亦要視乎中心有多少位置」，El說。

El補充，SAA正考慮向政府申請租用空置用地，以騰出更多空位接收動物，她指目前正物色元朗一間廢校，不過始終憂慮短期租約未必能滿足狗舍要求，「我們會的宗旨是把動物養至終老，如果地點只能租借幾年未必可行，現時仍與政府相討中」。

根據住戶自願向地政總署提供的資料，受新發展區第一階段影響住戶飼養狗隻數目約有260隻。（資料圖片／盧翊銘攝）

發展局回覆查詢時表示，自2019年年初起，已聯絡有興趣營辦動物領養中心的動物福利機構，並向其建議使用空置政府用地作領養中心選址。其中動物福利機構阿棍屋於去年年底獲批740萬元項目資助，於元朗錦田一幅空置政府用地，興建能容納約50隻動物的領養中心。首個租約為期約3年，期滿後可按季續租。

局方又指，另一間動物機構香港拯救貓狗協會，亦會於元朗錦田另一幅空置政府用地興建能容納約150隻動物的領養中心，涉及資助420萬元，用作詳細設計及工地勘測等前期工程，首個租約為期約5年，期滿後同樣可按季續租。工程預計於明年內完成。