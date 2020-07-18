新冠肺炎｜本地口罩廠已達80間　紡織公司加入設廠：慢工出細貨　

疫情爆發初期全港陷入「口罩荒」，香港人為口罩日夜排隊、留意口罩行情比股票更甚；有企業要為2,000名員工張羅口罩，索性建立本土口罩廠，望市民不用再為口罩到處頻撲。然而，設口罩廠過程猶如過五關斬六將，由於口罩原料及機器頓成搶手貨，即使已向內地機器生產廠房下訂單，亦需排隊良久，運輸、招聘人手，甚至學習使用口罩機也不容易。目前該公司每日可生產十多萬個口罩，雖然比其他企業遲起步加入口罩廠行列，但他們強調是慢工出細貨。

香港工業漸漸式微，「香港製造」四個字已買少見少。自新冠肺炎襲港，港人經歷一輪搶口罩風波後，標榜香港製造的口罩亦如雨後春筍，ISO標準資深顧問黃喜龍估計，現時本港約有80多間口罩廠，為香港提供穩定口罩供應量。

防疫抗疫基金下的「本地口罩生產資助計劃」吸引許多企業參與，大部分均沒有生產口罩經驗，母公司為製衣繩帶業的威信科技（國際）有限公司就是其中一個參與公司。董事總經理丁可恒（Terry）指，疫情初期公司需為香港、大陸及越南共2,400名員工提供口罩，數量繁多，「嗰時好徬徨，要周街撲口罩畀員工」。

因疫情初期香港鬧「口罩荒」，公司需為2000多名員工採購口罩，令Terry決意建立口罩廠。（蔡正邦攝）

經歷過撲口罩之苦，Terry忽發奇想，可利用公司有設立及管理廠房經驗的優勢，於香港建立口罩廠，冀為員工、以至市民提供口罩，長遠為香港提供穩定的口罩供應。口罩廠由構想至正式運作，僅花了兩個多月時間，Terry指一切都歸功於「天時、地利、人和配合」。適逢公司位於荔枝角的工廠大廈單位仍未出租，恰好可改建作口罩廠，加上政府推出「本地口罩生產資助計劃」，Terry形容這個計劃與公司想為港人紓困的願望不謀而合。

原料、機器成搶手貨 需排隊購口罩機

然而，成立本地口罩廠之路非一帆風順。口罩原料及機器頓成搶手貨，儘管已向機器生產廠房下訂單，仍未獲知出貨日期。基於疫情往來內地工作大大受阻，唯有派內地員工到廠房查詢，赫見有廿多間公司職員在場「打躉」，廠房則過多訂單，故未能有確實的出貨日期，只能排隊買機。經多番斡旋後，終購入口罩機，惟口罩周邊產品被列為戰略用品，運輸又是另一難關。執行董事高子揚（Nelson）猶記得該部口罩機於下午2時在內地關口清關，「根據過往清關經驗，應該好快會送嚟香港」，惟今次要不斷向內地提交許多文件，至交出「本地口罩生產資助計劃」的申請表格後才獲放行。

購買原材料、設立無菌空間廠房、招聘人手等等如過五關斬六將，意想不到啟動口罩機運作又是另一個難關。「香港有好多機械人才，但識用口罩機嘅人好少」，Nelson稱需靠內地員工到機器生產廠房學習後，再透過視像會議，遙距教授香港師傅如何操作口罩機方式。

口罩生產程序

口罩廠工友現正為政府「同心抗疫口罩」計劃趕工，將提供約200萬個口罩。（蔡正邦攝）

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威信的口罩廠共有兩條生產線，每個月可生產逾300萬個口罩，即每日生產十多萬個口罩。口罩廠工友現正為政府「同心抗疫口罩」計劃趕工，將提供約200萬個口罩。

香港700萬人口的市場有逾80間本土口罩生產廠，威信口罩卻打算現在才加入市場分一杯羹。被問到此時才決定公開賣口罩的決定會否太遲，Terry指他們是「慢工出細貨」，先做好品質監管，使員工口罩供應量穩定後，才決定推出市面。