新冠肺炎疫情持續多月，今年年初防疫用品嚴重短缺，多區區議會均有購買口罩等物資派發給區內市民。有見疫情持續嚴峻，葵青區議會今日（3日）再次通過撥款，將用250萬元予香港基督少年軍購買約110萬個口罩，並預計可於8月中派發予葵青區居民。

葵青區議會通過撥款，將用250萬元購買約110萬個口罩，並預計可於8月中派發予葵青區居民。（資料圖片／梁鵬威攝）

葵青區議會早前召開了防禦肺炎工作小組，而今天接連召開社區事務委員會和審核委員會特別會議。據區議員梁錦威指，會上通過了相關撥款，而早前有建制派議員要求香港基督少年軍登報招標，下星期舉行的防禦肺炎工作小組中將再就標書結果作出跟進。他表示，本年度的區議會的財政預算案中，本已預留了305萬元用作採購防疫物資，扣除早前已使用了的55萬，剩下的250萬元，本來區議會亦曾考慮分兩次使用，「之前見疫情冇咁嚴重，本來打算分批使用，但上星期開會時，大家都決定一次過用嚟應急。」

梁錦威表示，會上就撥款一事沒有爭議，惟仍有如何分配口罩的問題需待商議，「現時31位民選區議員已經會包晒所有葵青區居民，所以會討論究竟分唔分配畀一位當然議員，居民對象可能會重疊咗。」他表示，每位區議員可獲分配約6,000至7,000個口罩，每5個一包就有200至300份，預計月中區議會就會收到口罩，屆時就可向市民派發。