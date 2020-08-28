疫情留家衝突增　小學生「熊變貓頭鷹」　以調解技巧化解同輩衝突

疫情無了期，留家抗疫太久，小孩也容易與兄弟姊妹發生紛爭。若小孩懂得調解技巧，情況會否不一樣？有小學生得悉人分成貓頭鷹、熊、鯊魚及龜四種不同性格，在接受朋輩調解技巧訓練後，成功解決同學之間的衝突，母親亦觀察到他與兄弟姊妹相處上的改變，由起初只懂一味遷就別人，變成較有同理心，懂得站在別人的角度思考問題，成為一隻「貓頭鷹」。

小五生朱清楊（中）是其中一名參加朋輩調解計劃的學生，他指自己成為朋輩調解員後，成功化解校內兩名同學之間的糾紛。（家福會提供圖片）

由香港家庭福利會（下稱家福會）主辦、恒生銀行支持的「恒生─家福青少年調解計劃」於2013年起推行，至今約有150間學校參與過朋輩調解計劃，訓練了2,500名小學生成為朋輩調解員。其中就讀聖公會油塘基顯小學五年級的朱清楊，是其中一名參加該計劃，學習朋輩調解技巧的一名學生。清楊指自己參加該計劃一個學期，學會與人溝通的技巧。他分享自己在校內曾處理一宗同學間的糾紛，「A同學借咗錢畀B同學，但B同學唔記得還錢，A同學就打B同學。我就叫佢哋唔好咁嬲，叫佢哋飲啖水休息下，之後再問佢哋發生咩事」。當清楊得知事件牽涉財務糾紛後，他便向二人解釋，在學校內不應借錢給同學，當B同學還錢後，事件便告一段落。

清楊形容在課程中得知，人的性格分為貓頭鷹、熊、鯊魚及龜四種，「佢哋有不同性格，貓頭鷹係合作型，有衝突時會了解不同人嘅需要；熊係遷就型，有問題嘅時候都會話係自己錯；鯊魚係支配型，唔太理人感受同需要；龜係逃避型，唔想得罪人，有衝突時就會縮埋自己」。

清楊是家中長子，除了7歲的弟弟，還有一名12歲的姊姊，由於「夾在中間」，清楊常常遷就別人。朱太指疫情下三子女長時間留家，衝突亦隨之增加，幸清楊接受朋輩調解員訓練後，性格上有明顯改變。她又指小孩與同學及兄弟姊妹相處時有分別，「和事佬嘅角色佢會handle到，但當喺屋企，自己係紛爭主角一員嘅時候就有啲唔同」，學習調解技巧後，清楊由本來只懂遷就姊姊和弟弟，變得較有同理心，懂得站在別人的角度思考問題，像由熊變成貓頭鷹。

「恒生─家福青少年調解計劃」的家福會高級經理（青少年服務）及認可家事調解員梁頴紅女士指，該計劃多年來深受校方及學生歡迎。（家福會提供圖片）

朋輩調解員減老師工作量 改善風紀形象

「恒生─家福青少年調解計劃」的家福會高級經理（青少年服務）及認可家事調解員梁頴紅女士指，該計劃多年來深受校方及學生歡迎。她認為學生學習調解技巧後，學習態度及行為上也有改變，在衝突時能控制自己的憤怒情緒及增加同理心。對學校而言，調解員能處理同學間的紛爭及小衝突，減輕老師的工作量，「因為老師通常好快用訓導嘅角度處理，會有對與錯嘅情況出現」。梁頴紅更指，曾有學校向他們反映，挑選了擔任風紀的同學當調解員，「風紀成日要摘同學名，可能有啲低年班嘅同學唔太鍾意佢哋，但當風紀變成朋輩調解員嘅身份執行職務，手法唔同咗，老師觀察到低年級嘅同學冇咁討厭風紀，關係好咗」。

梁頴紅形容目前留家抗疫，家長與小孩如「困獸鬥」，在做功課、時間管理及生活習慣各種小事上，也容易產生衝突。她建議家長在處理家庭衝突時，先處理心情，再處理事情，鼓勵家長以「頭心腳」的調解聆聽技巧，先耐心了解發生什麼事，明白子女的感受，以及聆聽小孩的期望和需要，才能在和平氣氛下處理紛爭。