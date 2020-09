【視障樂團】左眼失明　「歌王」辦演唱會六年　籌樂器望推廣共融

《Can't Help Falling in Love》、《Yesterday》、《As Tears Go By》......一首又一首的經典英文金曲,不少人早已耳熟能詳,對於雙眼近乎完全失明的朱敏強來說,這些歌更是他的精神支柱。朱敏強於2017年創立視障之星樂團,過去數年他聯同其他視障團員和樂手,在西灣河文娛藝術中心開過多場演唱會。除了希望以此令社會更關注視障人士,他們亦會到不同社福機構及老人院分享音樂及歌聲。

不過,由於樂團每次練習都要向路德會石硤尾失明者中心借用樂器,而該批樂器亦漸見殘舊,因此他們希望向社會各界收集少量電結他、電子琴及鼓等等,讓他們能繼續透過音樂,將「社會共融」的訊息傳播開去。