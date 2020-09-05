【視障樂團】左眼失明　「歌王」辦演唱會六年　籌樂器望推廣共融

《Can't Help Falling in Love》、《Yesterday》、《As Tears Go By》......一首又一首的經典英文金曲，不少人早已耳熟能詳，對於雙眼近乎完全失明的朱敏強來說，這些歌更是他的精神支柱。朱敏強於2017年創立視障之星樂團，過去數年他聯同其他視障團員和樂手，在西灣河文娛藝術中心開過多場演唱會。除了希望以此令社會更關注視障人士，他們亦會到不同社福機構及老人院分享音樂及歌聲。 不過，由於樂團每次練習都要向路德會石硤尾失明者中心借用樂器，而該批樂器亦漸見殘舊，因此他們希望向社會各界收集少量電結他、電子琴及鼓等等，讓他們能繼續透過音樂，將「社會共融」的訊息傳播開去。

朱敏強的視力只餘下不足一成。（呂諾君攝）

為視障之星樂團主席的朱敏強（Kevin），現時被醫生診斷視力只餘下不足一成。他在中學時代被發現患上青光眼，其後也有白內障，多年來做過至少5次手術。當年8兄弟姊妹之中，只有他一人成功入讀名校，卻因視力問題他深受打撃，也沒考會考考試。

「醫生話正常人應該有個窿會調節淚水，但我對眼失去咗呢個功能......第一次手術係開返個窿，但佢又會埋返，之後要食降眼壓同排水嘅藥，副作用係個人好攰、工作能力會差。」朱敏強其後曾於多個大公司任職辦公室助理、推銷員等，但到了十多年前，視力開始下降至無法工作，到了2005年左眼更是完全失明，右眼則只可見到十分模糊的影像。

年輕時朱敏強常到唱片舖流連，也因此在腦中累積了不少著名的中外歌曲。（呂諾君攝）

流連九龍城唱片店 為音樂路奠定基礎

說起對音樂的熱愛，要數到朱敏強小學時參加合唱團。那時他已被音樂老師稱讚「有天份」，更表示希望能好好栽培他，「嗰陣時唔興話男人之家唱choir，加上當時唔係好富裕，所以都冇真係學。」升上中學後，唱歌這回事也就不了了之。到長大後因常到朋友家人於九龍城開設的唱片店流連，期間在腦中累積了不少著名的中外歌曲，亦為他的音樂之路建立基礎。

曾任餐廳駐場歌手 友人贊助開演唱會

輾轉之間，朱敏強於2008年成為香港盲人輔導會的學生，學習不同的生活技能，而在2009年的一次出遊活動中，他被友人鼓勵，在旅遊巴上一連唱了四首歌，大獲同行的團友好評，「佢哋賜咗個花名，叫我視障界歌王。」朱敏強笑說，「之後佢哋叫我繼續唱歌，咁我話好啦都冇咩好玩。」其後他繼續在不同場合唱歌，曾與歌手梁球成為隊友，亦曾在還未結業的何文田翠屋餐廳擔任駐場歌手，而在2014年，他在友人贊助之下，開了人生第一場的演唱會。

感激太太陪夾band 多年來不離不棄

「我成世人都冇諗過會開演唱會！」朱敏強指，雖然是「送飛」並非「賣飛」，但演唱會的入座率也有九成，「貓王」、Bee Gees、Beatles的金曲通通難不到他，亦慶幸獲得多名義務的樂手相助。除此之外，朱敏強亦對多年來不離不棄的太太心存感激，「我哋89年結婚，其實都經歷過幾次生死，住醫院嘅時候太太每日都嚟，從無間斷，去邊度都係佢帶我去。」平日夾band練習，太太也會坐在旁邊觀看，每年11月的演唱會同樣是在台下默默支持，「視障人士睇唔到嘢真係好慘，我好感受到，但我覺得，如果有一樣你覺得自己開心，咁咪去做囉。」

「如果我以後唱唔到，都希望有人接棒，演唱會唔會停。」朱敏強每次演出都會帶同一些「新人」，希望讓其他的視障人士一同感受唱歌的樂趣，「其實政府好似絕少幫有障礙人士，連租場都要同人爭。」這六年間，曾參與演唱會演出的人士共約200人次，但樂團一直以來都需借用路德會石硤尾失明者中心的樂器，有不敷應用的情況之外，樂噐亦漸見殘舊。因此他們希望能收集電結他、電子琴及鼓等樂器，朱敏強指，如成功籌得樂囂，將可增加樂團的練習和演出次數，讓視障人士「有啲細藝」，並向外界推廣社會共融。



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