疫情下長者求助增逾8成　老伯被妻叉頸險斷氣　社工籲可備走佬袋

疫情持續逾半年，不少家庭受疫情影響之下困獸鬥，陰霾久久不散。有機構發表調查指，截至今年8月，機會共接得1,500宗長者新求助個案，大部分屬情緒支援，另外涉及家暴的個案較去年同期上升逾7成。有社工表示，曾接到一位逾70歲的伯伯求助，估計他已被妻子「叉頸」5年，但疫情影響下次數更加頻繁。社工呼籲長者如遇上懷疑受虐情況，最好避開與家人言語攻擊，以及應互相體諒，必要時則要找社工或報警求助。

長者安居協會統計了今年2月至8月的求助電話，發現新的長者求助個案達1,500宗，對比起去年同期上升近9成，當中情緒支援個案佔約4成，具自殺風險個案有90宗，對比上年同期增幅達一半，另外涉及家暴的個案較去年同期上升逾7成5。

長者安居協會社工蔡詠貞指，受疫情影響，不少長者及家人相處時間變多，不同的生活習慣或會造成磨擦。（高仲明攝）

長者安居協會社工蔡詠貞指，疫情期間許多家庭受社交距離影響，被逼留在家中困獸鬥，「疫情初期主要是呻吓，後期家庭的問題持續，他們情緒長期被壓抑，陸續出現言語傷害及威嚇等情況」。

教伯伯設立求助暗號 向社工求救

她曾遇過一個逾70歲的李伯伯求助，並估計伯伯被妻子「叉頸」持續至少5年，但伯伯因擔心報警破壞與對方的關係，故多年來默不作聲。惟疫情下情況更趨惡劣，蔡詠貞引述指，李伯曾要求妻子購物後將物品消毒，可是對方卻不耐煩繼而動武「叉頸」，伯伯幾乎「唞唔到氣」。她接到李伯伯求助後，立即相約他趁妻子不在家時進行家訪，檢查家中門鎖有否損壞，以及與李伯設立求助暗號，若日後再遇到同樣情況時，便可利用暗號向社工求助。

另一個案楊伯伯與3名家人同住，蔡詠貞指疫情下其家人在家辦工，加上楊伯伯曾遭媳婦打臉，眾人關係惡劣，令楊伯伯的活動空間只剩下房間，鬱鬱不歡。

蔡詠貞指，以上兩宗個案已轉介社署跟進。她建議，長者在疫情期間應保持心情平和，勿過份憂慮，如情緒變差，可積極地找朋友或親人傾談。她又補充，如情況惡劣，長者可預先準備「走佬袋」，包括身份證、現金及少量衣物等，以便緊急時可到親友或庇護中心處暫住。