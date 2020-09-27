疫情下全球各地封關，旅遊業生意慘淡，不少專攻商務客的共享空間也接連倒閉。有營運共享工作間線上預訂平台指，過去一直以海外公幹者為目標對象，惟隨着各地封關，生意下跌了9成，形容市況「相當慘淡」。今年8月，平台創辦人另覓出路，決定與酒店業合作，變陣推出酒店房間日租工作間服務，讓本地人能使用酒店設施「Work from hotel」之餘，亦能利用空置的酒店房間達至雙贏。 攝影：黃舒慧

徐天偉（Vincent）2018年成立共享空間線上預訂平台Woom，透過電話應用程式便能預訂本地50個共享工作空間。過去他不少客人均以海外公幹者、保險經紀及律師等為主，惟他指，自去年社會運動起，加上今年疫情影響，過去主要的海外商務旅客大減，生意跌至近乎零，加上疫情下至少有12間合作的共享工作間結業，Vincent嘆：「對我們來說都是相當大挑戰。」

徐天偉（Vincent）2018年成立共享空間線上預訂平台Woom，透過電話應用程式便能預訂本地50個共享工作空間。（黃舒慧攝）

在家工作有私隱問題

今年7月，他如常到酒店與人商討業務，期間發現可以利用酒店的空置房間作為工作間，另闢出路。「疫情下大家都在家辦公，我好多時也會在家線上會議，但是有私隱問題，打工仔未必想家裏的背景被人看見。我本身都有兩個小朋友，一在家中開線上會議就大問題，對客的形象不是太專業」。Vincent指，自己是金融業出身，身邊不少朋友都面對相同情況。

Vincent有兩個兒子，笑言：「一在家中開線上會議就大問題」。（黃舒慧攝）

他萌生主意，決定與酒店合作，將沉寂已久的預訂平台加上酒店日租服務，租出房間作辦工場地，主打本地客，提供寧靜環境供人辦公之餘，亦配合酒店商務中心會議室，以及供應早午餐，若是五星級酒店更可享受健身室及泳池等，現時大約有20間酒店提供工作間服務。「我們主要與商務酒店合作，原因是五星級酒店用作Staycation，訂單集中星期六日，而星期一至五空置的問題仍存，商務酒店更慘，他們的設施未必有這麼多，好多時只是供人做隔離」。

Vincent指，酒店日租服務價格比正常一晚房價減了7成。（黃舒慧攝）

Vincent指，酒店日租服務價格比正常一晚房價減了7成，服務自8月尾推出後，現時不少客人均以在地外籍客為主，生意已大約回復了約7成，又指「反應比預期好」。但他亦坦言，與酒店合作推出工作間，對酒店而言可能只是杯水車薪，不過「知道好多酒店業人士在放無薪假，希望幫得幾多得幾多」。