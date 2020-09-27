九龍城古物店月底結業　店主嘆本港古物易逝：難再見剪髮剃刀實物

九龍城除了以泰國菜聞名，還有一家屹立在打鼓嶺道9年的古物店，別具特色。「香江之寶」多年前在天后起家，其後遷自現址，至今已有25年歷史。置身店舖中，猶如參觀一家歷史悠久的美術博物館，不同時代的古物盡收眼簾。店舖一直是舊物愛好者的尋寶地，近日卻傳出不獲續租，將於9月底結業。店主Benson慨嘆本港發展一日千里，舊物或文化也隨之默默消失，他拿起身旁一把剪髮剃刀指，「以後這些東西只能在教科書上看到，不會再看到實物」。

甫踏入「香江之寶」，便發現店門裝飾和天花設計別具韻味，與店內物品和裝飾風格環環相扣，特別的裝潢令人不禁駐足觀看。柔和的燈光把人從繁囂鬧市帶到另一個世界，店內輕快、具異國風情的音樂及淡淡的精油香氣，使人不由自主地放鬆，暫時忘記煩惱，細味下能看出店主對店舖設計有一份執著。

店主Benson對古物充滿熱誠，無論是什麼人踏入店內，只要懂得欣賞古物，Benson就會把他們當作朋友，一同細說古物玩意。說到Benson為什麼會開始收集古物，他則表示其實沒有什麼特別的契機，純粹是他從小就有喜愛收集東西的興趣，他更以「唔三唔四」來形容當時所收集的東西。長大後，他轉向收集古董，「我不跟潮流，只跟着自己的感覺收集古物」。結果，Benson越玩越專注，完全陷入古物世界。

「其實我也沒有目標要購買特定古物，只是在見到一刻心動了，有能力便買，沒能力便當發了一場夢」。 「香江之寶」店主Benson

收集古物起點在香港

Benson指，他一開始尋找舊物的地方便是香港。「七、八十年代香港的古物十分豐富，因為還未發展得像現在如此厲害」。每逢遇上即將結業、轉型的老店、戰前住宅拆卸，便是他尋舊物的好地方。直至Benson長大、有經濟能力後，便開始到把收集的地方擴展到外國，「其實我也沒有目標要購買特定古物，只是在見到一刻心動了，有能力便買，沒能力便當發了一場夢」。

尋寶經歷難忘 用誠意打動店家割愛

Benson多年在外收集古物的歷程中，也曾遇上不同的趣事。「我曾經試過店家不肯把我看中的古物賣給我，我便每天去煩他們」。店家終抵受不住他每天到訪，終讓他抱走物品。他又試過看見店家不懂古物的價值，把它當作垃圾。經他買下並鑑定後，卻發現是真品，發掘到珍寶的喜悅難以形容。

要找到心頭好，當然要走遍大街小巷，但也是可遇不可求。Benson曾見到一個令他念念不忘的舊物，但因當時未有足夠的錢購買，到他存夠錢時，舊物早已落在別人手中，「我當時發夢都會想着它，但最終還是錯過了」。他憶述自己還未很熟悉古物時，也為其交了不少「學費」，「試過買錯物件，以為是買下我心頭好的古董，但最後發現真品仍在出產中，都會感到氣憤」。

為古物學修復技巧

種種奇遇不但沒有令Benson放棄尋寶，反而更鍾情舊物。他更開始學習如何修復古物，因為古物大都很殘舊，有些更已損毀，所以他認為若要收集舊物，也必須學會如何修復。「你玩古物，但不懂修復，就不好玩」。他坦言修復是一件複雜的事情，但修復的過程是一種享受，「幫它還原、重生，會有一種成功感」。

「我店內不乏其他從歐洲購來的高檔古物，但始終不及舊香港、本土的古物。它們有種代表香港的味道」。 「香江之寶」店主Benson

走遍世界尋寶 依舊鍾情本港古物

多年來，Benson走遍多個國家，看遍世界古物，卻依舊偏愛香港的古物。他解釋，雖然香港的古物普遍不美觀和粗糙，但也更像是一些舊鄉村做的東西。「我店內不乏其他從歐洲購來的高檔古物，但始終不及舊香港、本土的古物。它們有種代表香港的味道」。

剪髮剃刀即將消失 「只能在教科書上看到」

Benson表示，香港的古物大多都不太精緻，亦不是昂貴的東西，這反而更難找到。他隨手拿起旁邊的剪髮剃刀，「以後這些東西只能在教科書上看到，不會再看到實物」。Benson認為香港發展一日千里，但也因發展速度過快，使一些屬於該地的舊物或文化也一併消失，「香港發展得快，但沒有在過程中好好保留一些具價值的舊物」。

盼覓得新地方「重建光輝」

「香江之寶」賣舊日情懷，客人卻以年輕人為主，除了在店內打卡，也有人與店主Benson有說有笑，討論古物的來源及故事，有不少客人對「香江之寶」即將結業感到不捨，Benson卻另有看法，「無論店舖做到怎樣光輝也好，始終也是在別人的地方，在新的地方重建光輝就可以了」。一向不喜愛科技的Benson，亦因為有許多人向他打聽日後去向，故開始營運社交媒體專頁，希望客人能透過科技找到他們，他更積極考慮日後進駐樓上舖，在新地方再續舊物前緣。

店主Benson對於店舖即將結業表現得十分豁達，「無論店舖做到怎樣光輝也好，始終也是在別人的地方，在新的地方重建光輝就可以了」（曾鳳婷攝）

客人陳先生與女友得悉香江之寶即將於月底結業，特意前來店舖打卡留念。陳先生指，發現「香江之寶」完全是一個偶然，「有一次在附近吃飯，路過發現這一間店，女友對這間店特別喜愛，覺得店面很漂亮，所以每次都會特意前來行逛」。他為店舖即將結業感到可惜，「我覺得這類型的店買少見少，十分可惜」。

另一名客人李小姐則是在社交媒體上發現「香江之寶」即將結業的消息，故特意抽空到來，「我覺得這間店十分特別，期待它會重開」。她又表示，「香江之寶」是一個尋寶好地方，因店內舊物款式眾多，有些更是她從未見過，「如果日後真的能再重開，又離我家不太遠的話，我會再去尋寶」。