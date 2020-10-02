香港人出名喜歡喝咖啡，但由人工智能（AI）調配出來的咖啡，味道會否更特別？全球進入大數據時代，將科技融入生活細節上也是必然趨勢。最近本港編程學校Preface Coding在自家咖啡店推出「Code Brew Project」創作企劃，由該校12歲至15歲的中學生程式設計員合作，研發出全港第一杯A.I. 咖啡。創辦人指，咖啡在社區能有平衡的角色及功效，「若那天的新聞不開心指數較高，我們會調配一杯果香及甜度較高的咖啡給你」。

咖啡調配師會根據時間、氣溫及快樂指數，沖出一杯「A.I. 咖啡」。（鄧詠中攝）

開業兩年半的Preface Coffee位於天后琉璃街，甫踏進店內傳來陣陣咖啡香，牆上投映着當時的時間、氣溫及快樂指數。創辦人Tommie憶述自己在洛杉磯工作時，工餘常常到爵士樂酒吧喝酒享受音樂，舒緩壓力，「我在想，為何不能有一個地方，能喝着咖啡、享受知識呢？」

晚上變身演講廳 齊集科技達人「腦震盪」

從事編程工作的他靈機一觸，在找到天后地舖位置後，便決定將夢想實踐成真，「這間咖啡店樓底有5米高，白天時陽光從落地玻璃射進來，跟我當時生活在洛杉磯的情景很像」，Tommie甚至為了開店，特意考取咖啡師牌照。店舖白天煮出香濃咖啡，晚上則變成演講廳，舉辦大大小小與科技有關的工作坊，「我們曾與其他機構合作，在此辦過Blockchain、A.I.以及Data Science的活動，希望能吸引科技人才聚在一起，擦出更多火花」。

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三大因素影響咖啡配方

將科技融入生活，是Tommie一直以來堅持的信念。近年全球進入大數據時代，Tommie將之應用在咖啡上。記者手上的一杯人工智能咖啡，貼有當刻時間、氣溫及快樂指數的標籤，原來這杯A.I. 咖啡是根據這三種數據調配出來，「很多人在早上喝咖啡是為了提神，故我們會沖配一杯正常咖啡因的咖啡給你；但下午4至5時，亦有很多人會喝咖啡，他們可能只是希望嗅到咖啡香氣，而非令自己睡不着，故我們會調低咖啡因含量」。除了時間，氣溫亦是影響A.I. 咖啡配方的因素之一，咖啡店從天文台拿取氣溫數據，「若高於30度，調配師便會加多一點冰，打奶的水溫也不會太熱」。

至於快樂指數，則是由人工智能從Google讀取當刻全球最熱門的100則新聞，經分析後得出的數據，每3分鐘更新一次，「如果當時的指數高，即新聞內容較開心，我們便會用較酸的咖啡豆；若那天的新聞不開心指數較高，我們會調配一杯果香及甜度較高的咖啡給你」。一杯看似簡單的咖啡，內藏的資訊量原來很豐富，甚至能配合自己的心情。

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「不開心的新聞真的很多」

Tommie笑言，對於從新聞得出的快樂指數，是應該「同甘共苦」，還是讓客人取得身心平衡，團體間曾有辯論，最後仍是選擇了後者，「除了覺得咖啡在社區有平衡功能外，其次是發現原來不開心的新聞真的很多，不如想辦法令大家開心一點」。Preface Coffee果香及甜度較高的咖啡豆，產地來自埃塞俄比亞，另於哥倫比亞及巴西，購入了一些酸度較高的咖啡豆。

如此有趣的咖啡，原來是出自一班12至15歲的中學生之手。一班來自編程學校Preface Coding的學生，分別負責Frontend、Programme及A.I.三部分，即設計網頁、取得數據及分析數據的工序。Tommie認為，在現今社會，編程語言應像英語一樣，應用在生活各個範疇中，不少客人光顧這杯人工智能咖啡時，也會對編程感到好奇，「他們肯問問題，我們就有機會講解；很多人都被快樂指數一項吸引，在Facebook、Instagram打上一段感性文字形容心情」。期間限定的人工智能咖啡，因應反應熱烈，將會延期至10月底，希望讓更多有興趣的人士品嚐以科技調配成的人性化咖啡。