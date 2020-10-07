西環碼頭打卡熱點高峰期逾百人聚集　區議員勸戴口罩打卡

西環碼頭一向是港人打卡勝地，不過疫情期間卻惹來播疫風險。有區議員指，近月收到碼頭商戶投訴，指碼頭遊人愈來愈多，高峰期間更可達2、300人，大部分人打卡時更不戴口罩，擔心影響防疫工作。

西環碼頭面向維港，不少人會特地前往觀賞日落，不過疫情期間人潮卻有增無減。中西區區議員葉錦龍指，疫情自今年2月爆發，確診數目開始上升的3、4月時亦有大批人湧入西環碼頭，高峰期間更可達2、300人，即使近月人潮亦不見有下降跡象。

西環碼頭面向維港，不少人會特地前往觀賞日落。（受訪者提供照片）

他又表示，不少前往打卡的市民防疫意識低，拍照時沒有戴口罩，甚至有人前往拍婚照，擔心在該處工作的貨運工人有感染風險，「雖然那處空曠，但下午時段仍有工人在運貨，如果去郊區做運動可以不戴口罩，但那處是工人的工作地點，疫情未緩和時不戴口罩，會否對工人不公平？」

葉錦龍指，西環碼頭高峰期間可達2、300人。（受訪者提供照片）

他又強調，並不想西環碼頭這個公共空間從此不容許市民進入，故呼籲前往碼頭打卡的市民自律及尊重，應戴好口罩，保障貨運工及其他市民的人身安全，「過去十多年都相安無事，希望不要失卻原本意義。」