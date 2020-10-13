近半年棄龜數目增　關注組促有心人領養：市民移民搬屋，選擇棄養

香港棄龜關注組表示，由於近半年太多棄養個案，目前該會所接收的棄龜數量已爆滿，希望能有有心人盡快伸出援手，給予這些棄龜一個家。

關注組受訪時表示，近半年受社會運動及港區國安法影響下，很多市民決定移民，在不願意或無法帶同烏龜移民的情況下（例如澳洲禁止烏龜入口），惟有選舉棄養；加上疫情下亦有市民的經濟狀況大受影響，需「大屋搬細屋」，空間少了，也就選擇棄養。

推測11月將接收到更多「病龜」

目前該會有十多隻亞成至成體紅耳龜急待領養，並推測這個數字將於短期內達到高峰，「因在11月我們將會按邀請到兩個公園水池接收棄龜，其中包括不少有病、有傷、體型大的紅耳龜」。該會成員指，不少棄龜都患上白眼病、中耳炎及有寄生蟲等問題，「肝病、腎病也非常普遍」，故這些「病龜」向來很難被領養，結果消耗義工們大量照顧時間、飼養空間及醫療費用。由於該會自成立以來從未募捐，所有成員均屬義務性質，也沒有任何團體資助，自費幫助被遺棄的烏龜，故醫療費用亦對他們造成負擔。

至於領養問題，關注組成員促請希望領養龜隻的市民，需看清楚領養帖上的資料及領養條件，領養前準備好養龜的基本設備，如足夠空間的透明膠箱或缸、企台、曬燈及龜糧等。如欲棄養龜隻，便需向該會提供龜隻照片，並透露棄養原因。該會強調目前太多棄龜待處理，呼籲有心人盡快伸出援手，給棄龜一個家。