市面炒價高一針難求　疫苗診所為400名長者清潔工接種流感疫苗

疫情加上流感高峯期，人人自危。流感針全城缺貨，一針難求，前線清潔工每日負責各種清潔工作，加上大多年紀較大，有些甚至年過70，屬高危染病人士。有疫苗診所外展隊今日（25日）為前線清潔工接種流感針，希望有需要人士優先獲得照顧。負責人表示，「市場上炒流感針有價，但真正價值只是健康優先，其次才是金錢」。

疫苗診所劍苗醫療今日（25日）優先安排為大角咀近400名清潔工長者接種流感疫苗。（劍苗醫療提供圖片）

目前一支流感針的價錢由$240至$1,500不等，從事長者服務多年的劍苗醫療負責人黃卓健表示，「今年搶針嚴重，現在即使有錢也買不到，小朋友多數由學校安排接種，住在院舍的長者也有安排，非院舍居住的長者則未必獲得照顧，情況令人關注」。黃卓健留意到，從事清潔工作的長者屬高危染病一族，加上長者患流感的死亡率，較其他年齡人士為高，故他主動聯絡清潔公司，將現存疫苗優先向長者清潔工接種。

從事清潔工作的工人大多年過50歲，獲政府資助免費接種流感針，而超過65歲的更可獲免費接種肺炎鏈球菌疫苗。但長者清潔工較難抽時間到私家或政府診所接種，一般不去接種疫苗。今日劍苗醫療負責人在大角嘴替近400名清潔工長者接種，外展隊在改裝的貨車內替他們注射疫苗，清潔公司分批安排清潔工到場輪候。

黃卓健指，接種疫苗的清潔工中，超過一半是南亞裔人士，不諳廣東話或英語，需要翻譯員協助登記長者的身體狀況，包括會否有雞蛋敏感、之前有否注射出現過敏反應等。今年適逢疫情肆虐，所花的時間較在診所注射多出兩三倍，黃卓健指，老人家一般較為健談，有時難免與護士多談兩句，令輪候的時間更長，但過程尚算順暢。

黃卓健計劃下一步聯絡居住地點較偏遠，如大嶼山及大澳一帶的長者接種疫苗。他認為，住在偏遠地方的長者，情況與長者清潔工相若，未必有診所提供特別協助，由於花費的時間較多、利潤也不高，而且偏遠地區要安排醫療廢物成本高昂及手續繁複，一般都不會安排接種，故他希望能盡一分力關顧長者，「多關心長者健康，若再有餘力就關顧身邊的獨居長者」。