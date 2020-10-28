馬來西亞芭蕾舞家網上義教為重病兒童籌款　盼以舞蹈傳遞歡樂信心

疫情下人人自我隔離，小孩減少正常社交機會。來自馬來西亞的資深芭蕾舞家Jean Gan一連兩日透過ZOOM義教舞蹈，為國際慈善機構籌款，令患有重病的兒童受惠。是次網上活動有逾百名來自馬來西亞及香港的兒童參與，Jean Gan深信舞蹈能把歡樂一傳十、十傳百，「不是要他們成為跳得最好的那一個，而是希望透過音樂和舞蹈，帶給他們歡樂和信心」。

Jean Gan在馬來西亞從事芭蕾舞教學逾30年，除了用心教學，亦熱心公益，多年來與不同的慈善機構合作，為患病兒童籌款。（呂凝敏攝）

Jean Gan在馬來西亞從事芭蕾舞教學逾30年，亦在當地開設芭蕾舞和音樂學院，惟受疫情影響下，學校需要停課，人人留家抗疫，「我也留家抗疫，太久沒有教舞，身體都曲起來」，Jean遂爭取時間改為網上教學，令小孩留在家亦不致停止社交和運動。

Jean除了用心教學，亦熱心公益，多年來與不同的慈善機構合作，為患病兒童籌款。去年她曾來港舉辦慈善籌款音樂會，當時受惠的機構包括騁志發展基金。聘志發展基金創辦人及主席葉少康再次與Jean合作，聯同Make-A-Wish Malaysia舉辦「SING, DANCE STRETCHERISE」，由本港爵士芭蕾舞學院SDM提供場地及技術支援，透過ZOOM形式為來自香港及馬來西亞、逾百名年約3至6歲的小孩教授舞蹈，以及示範提升舞蹈技巧的伸展動作，當中包括患有重病的學生，收益亦將會用來協助他們治療或生活所需。

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難忘為心漏症青年籌手術費

「他們的心是紅色的」，Jean一再感謝協辦團隊的幫忙。她認為透過音樂和舞蹈，可以把歡樂帶給每一位小朋友，他們亦能把歡樂傳遞給其家人，「無論小朋友是健康還是患病，身為老師是不能選擇的，而當我有能力，也有很多朋友願意協助，我很想透過活動回饋社會」。她憶述在馬來西亞曾為一名年約20歲、患有心漏症的青年籌款，「他年紀比較大，不像其他小朋友，很容易就找到donor（資助者）」，最令她難忘的是，那名青年非常瘦弱，當他親手接過支票時，十隻手指都呈紫色，「雖然不是很大的數目，但對他來說可用來做手術之用，他的確需要用來急救」。那名青年痊癒後，亦曾參加Jean舉辦的活動，雖然最終與他失去聯絡，但仍然令Jean印象深刻。

聘志發展基金創辦人葉少康靠着自己努力不懈，除了創立非牟利機構幫助年輕人外，亦是唯一一位獲得08北京殘奧會馬術比賽資格的香港選手，現時亦身兼多項公職。他相信每個人不論是否身體健全，都有潛力等待被發掘，故非常支持Jean這次的義教籌款活動，希望更多有需要兒童能受惠。

SDM爵士芭蕾舞學院院長陳遠航對於能參與是次慈善活動感到興奮，只用了短短三至四日時間，便能安排場地及提供技術支援。義教籌款活動一連兩日進行，邀請家長和小朋友與Jean一起在網上跳舞，亦有4名來自SDM、分別6至10歲的學生表演，希望將歡樂傳遞給每一名參與的兒童及其家庭。Jean笑言，沒有為這次義教定下籌款目標，「籌到1蚊就1蚊，10蚊就10蚊，傳遞快樂不需要計算目標」，她亦希望透過舞蹈能為兩地兒童帶來歡樂，「不是要他們成為跳得最好的那一個，而是希望透過音樂和舞蹈，帶給他們歡樂和信心」。