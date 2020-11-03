行山客與港大攻防戰　沙灣鞦韆屢拆屢裝　上月遭終極拆走

位於薄扶林沙灣道日落鞦韆美景，近年備受市民熱捧，變成打卡熱點，但鞦韆裝置令樹幹受損，負責保養該樹的港大派人多次移除，惟原設計者在拆走後又偷偷重裝，至上月被終極拆除。有樹木專家指掛上鞦韆裝置的銀合歡樹椏有折斷風險，呼籲公眾從愛護樹木及自身安全的角度出發。

備受熱捧的沙灣鞦韆，位於香港大學何鴻燊體育中心對開沙灣道臨海位置，由港大負責保養及護理，現場所見各棵樹木上均掛有「HKU」的名牌及編號。

據知數年前開始，有人在該棵臨海樹幹懸掛鞦韆裝置，其後一傳十，十傳百成為拍攝熱點，婚紗攝影公司及港大畢業生到場拍照，亦有遊人慕名到訪，尤其愛在黃昏時段上載日落鞦韆相打卡，其後獲微信公眾號及內地小紅書上載相片推介，成為人所共知的朝聖地。

有街坊今年5月中目擊一班行山裝束的人士重裝鞦韆裝置。（受訪者提供圖片）

記者今日到場所見，涉事樹幹已沒有掛上任何繩索或木板。（鄧詠中攝）

有街坊指，該棵樹木的鞦韆裝置多次被人拆走，但旋即又有人重新掛上，最近一次是今年5月，當時目擊一班行山裝束人士在涉事樹木重新安裝繩索及鞦韆板。

港大發言人證實，多次發現有人把鞦韆懸掛樹上，令樹木的枝幹受損，危害樹木，使用者亦有風險；為安全起見已多次即時移除鞦韆，並勸喻公眾要注意安全及愛惜樹木。

記者今日到場所見，涉事樹幹已沒有掛上任何繩索或木板，不過樹椏仍有數道明顯鞦韆搖盪時磨出的勒痕，樹皮表面破裂，惟不見掛有樹木編號的名牌。

港大為沙灣道每棵大樹掛上HKU名牌及獨立編號方便護養。（鄧詠中攝）

巿民黎太表示，每星期均會到來游水，知悉上址設有鞦韆裝置供遊人使用，她認為沙灣臨海鞦韆屬罕見美景，欣賞設計者的創意及童真，巿民應該學懂珍惜，自律不要一窩蜂前往，惟她經常見到有四至五個人排隊輪候拍照，「啲人蜂擁而至，唔愛惜⋯⋯應該安全咁玩。」對裝置被拆除感到可惜。

黎太對沙灣日落鞦韆被拆走感到可惜。（鄧詠中攝）

涉事樹木長成「蕉形樹枝」 受力後易爆裂

教大社會科學系研究講座教授詹志勇表示，估計涉事樹木為銀合歡，屬外來入侵樹種，常見於郊野地區，薄扶林沙灣道一帶多達數百棵，生態價值不高，該棵銀合歡樹齡大約只有十多年，不過他留意到懸掛鞦韆的樹椏向橫生長，以樹木學角度稱為「Banana branch」(蕉形樹枝)，彎位易爆裂，加上銀合歡木質容易爆裂受傷腐爛 ，他亦曾在社交群組圖片目睹兩個成人坐在同一個鞦韆拍照，做法危險，認同港大提早清理鞦韆做法恰當，「Banana branch彎位一受力好易爆，巿民搖搖下跌落嚟，或畀塌枝打中受傷，咁係自我製造危機。」

與林村許願樹屬同一品種

樹木受外物懸掛下樹幹受損，涉事銀合歡已非首例，被視大埔地標的林村許願樹，兩棵老榕樹多年來受寶牒纏繞，05年有主樹幹倒塌，詹志勇曾到場視察後，認為樹木已步入衰老期，估計5至10年內枯死，經多年救亡才逐漸休養生息，林村鄉公所先後引入塑膠許願樹及玻璃鋼樹桿仿真細葉榕，容許善信掛寶牒，讓真樹不再受外力侵擾。