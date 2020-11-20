喉管漏水致屋苑外牆鋼筋外露　工程師：處理不當雨天英泥會再爆開

外牆是大廈的重要支柱，對大廈的安全和結構影響極大。近日位於觀塘的曉麗苑便有一座大廈飽受中上層單位喉管漏水影響，外牆加速老化、鋼筋生鏽外露。 有居於大廈10樓的住戶發現15樓的漏水問題後，隨即找管理處協助處理，惟當時管理處並沒有找到漏水源頭，便開始批爛外牆，其間又突然煞停工程，令10樓單位外牆中空近一個月，終令鹹水直接漏入樓單位，致屋內磚牆裂開。大廈關注組了解事件後，發現漏水問題同時影響同座數的6樓單位，但發現兩個受影響單位的修補工程竟不一樣。關注組認為事件因管理處疏忽所致，令10樓住戶蒙受損失。有工程師則表示，若工程處理不當，大廈單位日後很大機會再次受到滲水問題困擾。

據曉麗苑關注組成員透露，早於半年前，曉星閣外牆便已受中上層單位喉管漏水影響，令牆身加速老化，鋼筋生鏽外露。其中一名受影響住戶表示，在一個月前已發現有喉管漏水問題，影響外牆，其後他找來管理處協助，獲管理處安排維修工程。事主本以為工程能順利完成，卻沒想到要維修的範圍反而越來越多。

受影響住戶居於曉星閣10樓，管理處收到事主的求助後，便為其安排修補工程。負責工程的裝修師傅發現有持續滲漏的跡象，故向管理處及事主提出，要先處理好漏水源頭，工程才可以繼續進行。惟當時裝修師傅已把外牆批爛，並準備重上英泥。經一番調查後，管理處才證實是15樓同座數的單位喉管漏水，但涉事喉管屬私喉，需要該單位的戶主自行處理。

10樓單位外牆被批爛 鹹水漏入屋磚牆爆開

10樓的戶主在外牆被批爛的情況下，度過近一個月。因15樓漏出的是鹹水，使鹽晶集結在窗戶，令其生鏽。窗戶受損，令漏水問題擴展到屋內，廁所亦有水滲入，屋內磚牆亦疑受鹹水影響開始裂開。

關注組批管理處疏忽失職

曉麗關注組召集人李先生認為，這次事件源於管理處疏忽及失職引致，「管理處做事馬虎，未查清楚漏水源頭前，便展開工程。當工程被迫終止後，本已受漏水困擾的住戶，單位受到更大影響」。他又指出外牆屬管理處負責範圍，但因他們的做法不當，令事主屋內的設施受牽連。李先生不滿管理處的做法，「現在可以怎樣？管理處未有妥善處理漏水問題，需倒過來由業主處理嗎？」

關注組召集人李先生對管理處做法感到不滿，認為事件是管理處疏忽、失職導致。（資料圖片／曾鳳婷攝）

6樓受影響單位 裝修師傅不理鏽蝕直接批灰

李先生表示，協助事主處理事件時，發現也有其他戶主同樣受喉管漏水影響，管理處的處理方法卻有所不同。李先生指，另外一個位於6樓的同座數單位，早前同樣受15樓單位漏水影響，在15樓的喉管維修完成後，6樓戶主便讓裝修師傅展開工程。惟當時裝修師傅只只在單位外牆上英泥及進行批灰油漆等工序，卻沒有理會鏽蝕的鋼筋，做法與之前管理處與10樓事主單位的施工方法並不一樣。李先生對此不解，「明明在同一個屋苑、同一座大廈，亦是因同一個問題進行工程，為什麼施工方法不一樣？」他亦擔心如施工不好會影響大廈結構，故去信管理處，希望得到合理的交代。

結構工程師李智明則表示，這類外牆工程常見於舊樓。他指出一般維修外牆工程會先把鏽蝕的鋼筋進行「清鏽」程序，視乎鋼筋的鏽蝕程度再作「加鐵」工序，確保有足夠的鐵支支撐後，才會補上一些強化物料，最後才加上英泥作批盪，也會加上防水層，增加外牆的防水能力。

若受影響外牆為結構牆 或會影響大廈結構

對於涉事屋苑，李智明則認為外牆鋼筋外露，未必是因為上層私喉漏水而影響，屋苑樓齡高也是其中一個原因，有機會是老化問題，亦有可能外牆一開始的建設已出現問題，如石屎落得不好。他補充，若屋苑現時的外牆問題與喉管漏水有關，應先檢查喉管，再評估是否需要全數更換，若大廈結構牆的工程處理不當，或會影響大廈結構，屆時便要請結構工程師作全面檢查，計算需要加多少鐵支去維持結構安全。

他相信涉事屋苑受影響的外牆並非結構牆，故未必會影響整體結構，只要把維修工程處理好，問題理應不大，但若處理不善，在打風或下雨天會繼續有滲水問題，英泥也有機會再次爆開，到時便需要重新評估及進行其他修補工程。

《香港01》就事件向曉麗苑管理處作出查詢，截稿前未有回覆。