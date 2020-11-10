位於觀塘的曉麗苑約有23年樓齡，過往曾發生不少屋苑問題，法團的透明度低和管理不善令一眾業主感到不滿。曉麗關注組在6月時決定入稟土地審裁處，近日終得法庭命令法團須於12月27日前召開大會，並須於14天前張貼通知。昨日（9日）法團舉行常務會議務會議，惟法團始終未有正面回應有關召開大會事宜。

居民在4月時提交超過10％的業主簽名予法團，要求他們召開業主大會，重選法團委員。惟法團一直以疫情為由推搪，指沒有合適場地，拒絕召開會議，導致大會至今仍未能成功召開。

法團一直以以疫情為由推搪，指沒有合適場地，拒絕召開會議。（資料圖片／王潔恩攝）

曉麗關注組召集人李先生今年6月入稟土地審裁處，要求法團就改選開會。惟因受疫情影響下，10月底才成功過堂。由於法團以疫情和限聚令為由，拒絕開大會，當時法庭便要求李先生就事件向衛生署查詢。

業主大會屬限聚令下「豁免群組」

李先生便同時向食衛局、政務司司長辦公室及衛生署作出查詢，獲得回覆指，開業主大會屬豁免群組，在公眾地方開會亦是可行，不會受限聚令規範，只要人數在50人以內和做好防疫措施便可。土地審裁處亦在昨日（9日）向李先生和法團主席蘇麗珍發出命令，內容指法團須於12月27日前召開大會，並須於14天前張貼通知。

土地審裁處亦在昨（9日）向李先生和法團主席蘇麗珍發出命令，內容指法團須於12月27日前召開大會，並須於14天前張貼通知。（受訪者提供圖片）

在昨天召開的常務會議本有議程討論業主大會事宜，惟最後以現在未有場地作召開會議為由，故決定在會中不作討論。有居民追問法團何時會召開會議時，有委員回覆指，現時未決定時間，亦拒絕在球場開會，「當時委員和我們說因為怕會有人拋東西下來，所以不欲在屋苑球場召開會議」。

法團拒絕在球場開會，指因為怕有人會高空擲物。（資料圖片／曾鳳婷攝）

曉麗關注組李先生對法團回應表示無奈。他指出，若法團在限期14日前（即12月13日）都未有張貼通知，他便會繼續土審案件，交由法庭處理，讓法官作出判決。（資料圖片／曾鳳婷攝）

李先生對法團回應表示無奈，現時他可以做的也只是照常開會和作街站，待下個月有結果後，再進行下一步行動。他指出，若法團在期限14日前（即12月13日）都未有張貼通知，他便會繼續土審案件，交由法庭處理，等法官作出判決。若法庭頒下勝訴命令，而法團並未有處理，他們或會觸犯藐視法庭罪，更可能需支付懲罰性訴訟費。