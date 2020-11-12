本港首輛電動無障礙小巴　充電半小時可行200公里

殘疾人士平日出門乘坐交通工具，經常遇上不便情況。今日（12日）有汽車供應商宣佈，成功研發出純電無障礙智能小巴，成為本港首輛電動無障礙小巴，期望能進一步推動社會共融。

純電智能無障礙小巴可隨客戶需求安排車內座位，配合低地台及無障礙通道，尤其適合殘疾人士及長者乘坐；圖為中國動力主席張韌先生（左）及路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧女士（右）。（中國動力圖片）

新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力（控股）有限公司宣布，集團自主研發的純電無障礙智能小巴登陸香港，成為本港首輛電動無障礙小巴，今日在香港科學園舉行啟動禮，邀請環保科技界、汽車業界及社會福利界代表，了解其有效環保節能、配合社會共融需要的特點。

該款7米純電智能無障礙小巴使用高效能磷酸鐵鋰電池，行車時不會排放污染，每次充電只需30至60分鐘，便能走200公里。裝置首次應用於小巴的「自動緊急剎車系統」、車道偏移警示系統和疲勞駕駛警報器，大幅提高車輛的行駛安全和穩定性。

國動力主席張韌先生（左八）與環境保護署副署長馮浩然先生（左七）及其他主禮嘉賓一起主持本港首輛電動無障礙小巴的啟動禮。（中國動力圖片）

中國動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop先生指，該款電動小巴能引領香港小巴環保及安全的新標準，並且推動社會共融。「香港的公共運輸工具空間窄、梯級多，往往成為行動不便人士不願出門參與活動的阻力。集團特別針對香港的路面情況，設計出這款車內空間寬敞的小巴，安裝12張一般座椅後，仍可停放4張輪椅，加上地台特低，方便殘疾人士及長者乘坐」。

集團主席張韌先生則形容，該輛無障礙小巴行車順暢，安全度高，零排放有助改善路邊空氣質素，相信將受本港醫療及社福機構歡迎。