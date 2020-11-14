疫情新常態｜的士延綿半公里接檢測客 郭子健：仲要忍到幾時？

政府選定酒店或社區會堂作為檢測中心，增加居民對區內交通負荷及社區爆發的擔憂。由上月19日起，衛生署租用青衣華逸酒店作「等候檢測結果中心」，讓無病徵的抵港人士暫住，通宵等候檢測結果。葵青青衣南區議員郭子健批評，大批旅遊巴及的士出入接載檢疫人士，車龍在酒店門外延綿超過半公里，屋苑交通超出有負荷。另一邊廂，有區議員反對沙田瀝源社區會堂被選定為新界東唯一一間長期檢測中心，擔心區內老人邨再經歷新冠肺炎疫情「二次爆發」。

華逸酒店每日接待約750名等候檢測結果的入境人士。（郭子健Facebook照片）

以11月12日為例，華逸酒店的入住人數達750人，檢疫人士在每天早上10時左右收到檢測報告，假如結果呈陰性便能離開酒店，回到居所或指定地點繼續進行14天強制檢疫。而在疫情打擊下，的士司機生意大減，唯有每日一早就到「等候檢測結果中心」等候完成檢測人士離開，屈指一算，最少有幾百架的士在酒店門外排隊，做得一單得一單。

而與酒店共用出入通道、巴士站等屋苑設施的藍澄灣住戶，就曾於中心運作前，在單位內的窗戶貼上「反對與檢疫中心為鄰 置藍澄居民生死不顧」的標語，反對與中心為鄰。

藍澄灣住戶反對與「等候檢測結果中心」為鄰，在窗戶上貼上標語。（郭子健Facebook照片）

食衞局：對社區影響輕微

葵青區議會曾於10月30日舉行特別會議，討論防疫設施選址問題，郭子健批評，「等候檢測結果中心」兩次選址都位於葵青區，公佈決定前更沒有諮詢居民及議會，做法並不恰當。而且，中心選址過度接近民居，成為葵青區以及香港公共衛生的重大威脅。他要求政府立刻停止在毗鄰民居的地方設立任何檢疫設施。

酒店門外的的士車龍延綿超過半公里，倒灌入青衣路。（郭子健Facebook照片）

食衞局回應指，入境人士只會入住「等候檢測結果中心」一晚，在第二天有檢測結果後入境人士便會被安排離開。而根據以往其他中心，如富豪東方酒店及香港荃灣帝盛酒店的運作，入境人士在獲准離開酒店後大多會立即乘坐的士或由親友接載離開，因此並沒有對附近範圍構成重大影響。

郭子健昨日指出，青衣華逸酒店的問題尚未解決，他將會繼續就相關議題，提上區議會大會及各委員會討論。

有的士停泊在雙黃線上，排隊進入酒店範圍。（郭子健Facebook照片）

新東175萬人口僅設一檢測中心

香港政府於10月31日公佈，已經選定4個地點作長期檢測中心，包括鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂、元朗市東社區會堂。行政長官林鄭月娥昨日（13日）表示，政府已完成公開招標程序，選定四間私營化驗所負責營運，合約為期三個月。港島、九龍、新界東、新界西各只設一長期檢測中心，而每個中心的覆蓋人數更超過100萬人，若政府要推行大規模篩查，恐將令鄰近交通超負荷。

根據2016年中期人口統計，新界東人口達175萬人，而沙田瀝源社區會堂就會成為新界東唯一選址，沙田瀝源區議員岑子杰提到，他擔憂會堂承載力有限，「就算只有十分之一，都有十七、十八萬人來」，他質疑，瀝源社區會堂座落瀝源邨中心，並在兩所小學之間，附近有長者中心、安老院舍和幼稚園，人流非常之大；而且，檢測結果並非永久有效，檢測人士需多次往來會堂進行檢測，不但會對交通造成嚴重影響，亦大大增加鄰近居民的感染風險。

邨內老人恐二次爆發

岑子杰提到，瀝源邨已落成近50年，是區內樓齡最老的公屋屋邨，「居民三十歲搬入來，宜家都已經八十歲」，而且當時的屋宇設計未考慮到防疫元素，「只要有一個隱形傳播者，就能造成另一次祿泉樓大爆發。」他續指，邨內長者居民歷經上一次爆發已成驚弓之鳥，等到政府一公佈決定，「公公婆婆已經好擔心。擔心係屋企會阻住個孫做功課，落樓又唔知邊個係做檢測。」

昨日（13日），岑子杰連同瀝源邨各大廈的互委會主席到政府總部請願，反對使用瀝源社區會堂作長期檢測中心選址。（岑子杰Facebook照片）

昨日（13日），岑子杰連同瀝源邨各大廈的互委會主席到政府總部請願，反對使用瀝源社區會堂作長期檢測中心選址，並建議政府選用一街之隔，較遠離民居的源禾路體育館或隔壁的賽馬會公眾壁球場。