單車違泊的問題時有發生，近日大埔區的單車徑出現了一些不能鎖車的「藝術欄杆」，引起網民熱議。有市民指出，在大埔墟站通往王肇枝中學的一段單車徑，中間位置安裝了三支柱分開、中間沒有連住的欄杆，設計在其他地區都十分少見。雖然現時所見確實沒有單車停泊在路中心，但也有市民認為行為是對以單車代步的居民「趕盡殺絕」。

近日大埔區的單車徑出現了一些不能鎖車的「藝術欄杆」，引起網民熱議。（讀者提供圖片）

近日大埔區的單車徑出現了一些不能鎖車的「藝術欄杆」，引起網民熱議，有指是防止市民在欄杆上鎖上單車。（讀者提供圖片）

居於大埔的黃小姐表示，近日由大埔墟港鐵站返家、行經一段行人隧道時，見到單車徑中間的欄杆變了特別設計。從她提供的相片可見，整段欄杆長約數十米，每節由三條柱組成。當中較高的一條柱如「7」字型，另外兩條則為平排。她認為，這樣的設計過往並不多見，估計或與市民慣常將單車鎖在普通欄杆上有關。

網上亦有人討論相關的欄杆設計，有意見認為各區的單車泊位不多，但政府只安裝欄杆讓居民無法泊單車；也有人擔心，相關的設計或更容易造成意外。但除此之外，亦有居民指出單車違泊阻街長期不能解決，十分滋擾，贊成試行不同方法。

單車違泊阻礙途人的情況時有發生。（資料圖片／黃文軒攝）

大埔區議員任啟邦指，以他所知區議會上並沒有就安裝相關欄杆，因此對相關費用、安裝日期等詳情也未知悉。但他指，過往在太和港鐵站也曾見過類似的設計，未知當時是否屬政府的試驗計劃而並未有在其他地區加設。他又指，區內一直有單車違泊的問題，大埔墟站一帶亦是黑點之一，不少市民都曾反映單車停泊在行人隧道中央，經過時容易被單車腳踏、扶手等刮到。任啟邦表示，政府每隔一至兩月會在相關位置貼告示着居民在72小時內清走違泊單車，認為路政署試行新欄杆亦是希望解決違泊單車的情況。

單車同盟憂炒車時更危險



香港單車同盟成員陳家良指，過去在大埔區的行人路面也見過類似設計，但在隧道內則是次首次見到，他認為，市民指這些欄杆在意外「炒車時更危險」的說法不無道理，「睇到啲罅好粗，如果撞埋去部車、手腳都有可能會攝住，可能都會有危險。」惟他亦指，如普通設計的欄杆被人濫用作鎖車，同樣亦有風險。他認為，部門可考慮裝置欄杆到底是否必要，「如果用意係唔畀人行落單車徑，高咗一級係咪已經足夠？將軍澳區都有啲位置冇欄杆，行人隧道入面係咪就一定要有欄杆呢？」