屯馬徑｜單車徑斷開多壆位易炒車　政府：路壆避免單車直駛行人路

隨著上水至元朗的單車徑落成，屯門至馬鞍山單車徑於9月29日啟用，惟有市民反映，新單車徑與行人過路處交界的膠柱距離過窄，路面亦有高低落差但欠缺斜道，擔心單車徑變成「炒車徑」。 發展局今日（11日）書面答覆工聯會立法會議員陸頌雄質詢時表示，設置護柱目的是提示騎單車者在該地點需要減速，例如在行人過路處，在一些需要騎單車者減速且風險較高的位置，護柱的距離會比較狹窄。在單車徑與行人路交界一般設路壆，讓騎單車者下車並手推其單車進入行人路，避免單車直接駛上行人路。

陸頌雄引述市民意見指，單車徑與行人過路處交界的膠柱距離過窄，路面有高低落差但欠缺斜道，或容易導致意外，促請當局改善。（資料圖片）

發展局的書面答覆內容指，單車徑網絡的設計和建造，是按《運輸策劃及設計手冊》及相關單車徑設計指引，在彎度、坡度、寬度、視距及連貫性等方面作適當考慮，並在路面提供適當交通標誌、道路標記和設施，保障騎單車安全。當局在技術可行情況下，政府會興建單車橋和單車隧道，盡量減少騎單車人士下車橫過路口及車輛出入口。

陸頌雄引述市民意見指，單車徑與行人過路處交界的膠柱距離過窄，路面有壆位但欠缺斜道，或容易導致意外，促請當局改善。

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發展局稱，一般而言，在單車徑上設置護柱目的，是提示騎單車者在該地點需要減速，例如設在行人過路處。至於決定護柱距離的因素，包括該位置的道路環境及交通情況，在一些需要騎單車者減速，而且風險較高的位置，護柱距離會比較狹窄。

▼十大單車黑點（屯門至大埔段）▼

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當局引述《簡易程序治罪條例》稱，若無明顯需要而在行人路騎單車屬違法行為。為明確分辨行人路與單車徑，一般會設有路壆，讓騎單車者下車並手推其單車進入行人路，避免騎單車者直接駛上行人路。屯馬單車徑是根據指引設計和建造，在騎單車人士必須下車的路口，設有最少50毫米高的路壆，以及用以收窄單車徑末端闊度至750 毫米的護柱。

發展局表示，相關部門沒有收集屯馬單車徑使用人次的數據。另外，當局指屯荃單車徑沿荃灣海濱長廊而建的首段2.3公里正全速動工，將於明年初啟用。