新冠疫情反彈　憂健康申報被逼出櫃　中大同志巡遊延期

第四波疫情來襲，原訂後日（29日）首度舉行的「中大同志巡遊2020」被迫延期。主辦單位香港中文大學性/別關注組指，難以確保參加者的健康狀況，加上擔憂假如有巡遊人士確診，參加者就必須作健康申報，變相被迫出櫃，故作出此決定。雖然巡遊未能在本星期進行，但關注組仍會在中大校園內舉辦相關活動，歡迎中大學生以及教職員參加。

因應疫情，首度舉行的「中大同志巡遊2020」被迫延期。（中大性/別關注組Facebook圖片）

主辦單位香港中文大學性/別關注組（性關組）表示，首度舉辦的巡遊無奈因第四波疫情來襲，而被迫延期，直到疫情緩和再另作安排。性關組呼籲大家關注社交媒體專頁，以留意最新消息。

巡遊雖然被迫延期，但關注組表示仍會舉辦相關活動，於11月30日至12月4日在中大校園內派發「撐同志」貼紙，並邀請中大學生以及教職員貼在身上，走遍中大，達到另類巡遊的效果。而性關組成員亦製作了代表不同性別的旗幟，由今日起在中大文化廣場懸掛，歡迎市民打卡留念。

巡遊原訂於今個星期日（29日）在中大校園進行。（中大性/別關注組Facebook圖片）

同志遊行2020首移師網上進行

在本月14日舉行的「香港同志遊行2020」同樣受疫情影響，首度移師網上直播進行。而原訂於本周日（29日）舉行的「中大同志巡遊2020」，就成為今年唯一一場實體同志巡遊活動。是次巡遊主題為「異中大同，志在相擁」，呼應香港同志遊行2020「同存此地，驕傲而飛」的口號，期望能宣揚性別多元、平權、共融的概念。

香港中文大學性/別關注組於2015年成立，是一個獨立中大學生會及中大校方的學生組織，致力推動校園內外的性別運動，促進香港成為一個更性別友善的地方。

重溫「香港同志遊行2018」盛況：